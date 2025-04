Damián Quintero recibe información del exterior en 'Supervivientes 2025' por un feliz motivo

Las normas de Supervivientes no permiten que los concursantes reciban información del exterior para que eso no pueda condicionar su paso por Honduras, no obstante, la organización del programa ha decidido saltarse sus propias normas y ha brindado la oportunidad a uno de los supervivientes de saber algo histórico que ha sucedido en España durante su ausencia y que es de gran importancia en su vida. Sandra Barneda, comunicaba que había alguien que iba a recibir una "noticia bomba" a lo largo de la noche.

Esta medida completamente excepcional dada las circunstancias, tenía muy inquietos a todos los participantes del reality porque se especulaba todo tipo de ideas, Borja fue uno de los que mostró su teoría y afirmó que uno de sus compañeros podría recibir la noticia de una futura paternidad, pero nada más lejos de la realidad. Aunque esta noticia también era de vital importancia y "cambiaría la vida" de los implicados, según manifestaba Sandra Barneda.

"Tenemos una información del exterior muy importante que daros, que afecta directamente a uno de vosotros. Este pergamino contiene ese mensaje que hoy os vamos a dar saltándonos las normas de Supervivientes por la relevancia de lo ocurrido. Una información que, esta noche, va a cambiar la vida de uno de vosotros", afirmaba la presentadora desde Madrid. El destinatario del pergamino ha sido Damián Quintero.

El karateka no lo sabía, pero la nueva información que iba a recibir en los Cayos Cochinos sería determinante para su carrera laboral. Laura Madrueño fue la encargada de darle el pergamino, mientras Damián lo miraba perplejo y lleno de dudas. "Damián, en las últimas horas ha ocurrido algo en España que es necesario que conozcas, por ese motivo, por primera vez en Supervivientes y dada la relevancia de lo acontecido, es fundamental que leas con atención".

El líder de Playa Furia ha leído con gran detenimiento la noticia que provenía del exterior. "En el último campeonato del Mundo, lograste la medalla de plata, lo que te convertía en subcampeón de karate, de la misma forma, también te convertiste en subcampeón europeo. El pasado viernes, se conoció que Ali Sofuoglu, el actual campeón del mundo y de Europa, ha sido sancionado por la Federación Mundial de Karate por incumplir el reglamento... La medalla de oro es para ti y te conviertes en actual campeón del mundo y campeón de Europa".

Todos los concursantes de acercan a felicitar a Damián Quintero tras haberse coronado como campeón del mundo de Kárate / M. G

La alegría aparecía en el rostro del concursante de Supervivientes conforme iba leyendo el pergamino y veía cómo su sueño profesional se hacía realidad, a pesar de que las circunstancias no sean las idóneas. El resto de compañeros no han dudado en acompañarlo en un momento tan emotivo de su carrera y se han abrazado a él, para después mantearlo. Damián Quintero se mostraba feliz y entusiasmado con la noticia "al fin lo conseguí, por Dios", afirmaba el karateka.