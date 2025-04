La dura sanción a Anita, Montoya y Carmen Alcayde por saltarse las normas de 'Supervivientes 2025'

Las normas en Supervivientes son bastante claras y los concursantes cuáles son los límites que no se pueden pasar durante su participación en el concurso. Los protagonistas han sido Anita, Montoya y Carmen Alcayde y la organización del programa no ha dudado en sancionar a los tres concursantes por su comportamiento, lo ha hecho con un castigo ejemplar y que ha dejado en shock a todos. Sandra Barneda era la encargada de comunicarles que habían sido castigados por no acatar las normas del concurso.

La presentadora de la gala de los domingos de Supervivientes, ha comenzado el Debate con una noticia impactante: "ha pasado algo muy grave. Montoya, Anita y Carmen Alcayde se han saltado las normas y hay sanción segura para los tres". Momentos más tarde se han emitido unas imágenes en las que se puede ver cómo Anita Williams cruza la valla de su playa que la separa del resto del equipo de Playa Furia para ir a ver a alguien, a Montoya.

Anita está viviendo algunos momentos complicados con su grupo en Playa Calma y no parece terminar de encajar con el resto de sus compañeros. Esto ha provocado que la joven catalana se sature y haya vivido un instante de gran agobio, para poder calmarse no ha dudado en buscar a Montoya, su expareja y abrazarse a él, mientras le confesaba: "no puedo más, me estoy agobiando un montón. No puedo más con este grupo de m*". El sevillano no ha dudado en responderle con un sentido abrazo a su exnovia a pesar de que esto suponía saltarse las normas del concurso.

Una de las redactoras del programa les avisó en el momento que los vio juntos y abrazados que estaban cometiendo una infracción, comentario que pasaron por alto los protagonistas de este momento. Carmen Alcayde también se sumó a este momento, ya que vio completamente desconsolada a Anita, estos actos han provocado que ahora los tres estén sancionados y se han quedado alucinados con el castigo impuesto por la organización del programa, que pretende dejar claro con este tipo de acciones son punibles y que no se van a pasar por alto.

Anita y Montoya enjaulados en 'Supervivientes 2025'

Sandra Barneda, advirtió a los concursantes que sus acciones tendrían consecuencias, pero la encargada de comunicarles cuál es el castigo correspondiente después de que Anita se haya saltado la valle para estar al lado de Montoya ha sido Laura Madrueño. La presentadora desplazada a Honduras les ha informado de que "Anita y Montoya, a partir de mañana, vais a vivir durante 24 horas enjaulados en Playa Furia y Carmen vas a ser la encargada de que sobrevivan".

Los ex concursantes de La isla de las tentaciones 8 deberán permanecer enjaulados 24 horas y será Carmen Alcayde la encargada de que ambos pasen su estancia en esta situación lo mejor posible. Esto les dará a Anita y a Montoya la posibilidad de seguir acercando posturas o de crear una brecha entre ellos. La expareja, viven en un constante vaivén de sentimientos, ninguno parece haber superado la ruptura del todo, pero ambos siguen teniéndose un gran cariño. Es posible que esta nueva experiencia les sirva para aclarar qué es lo que quieren el uno del otro en este momento.