Anita Williams y Montoya cada vez más cerca en 'Supervivientes 2025': "No me imagino una vida sin él"

La relación de Anita Williams y de Montoya no atravesaba su mejor momento cuando la expareja se reencontró en Supervivientes 2025. La llegada de su exnovia fue un duro golpe para el sevillano que llevaba viviendo solo unos días en Playa Misterio, pero la organización decidió darle una oportunidad para entenderse a los que fueran participantes de La isla de las tentaciones.

Desde la llegada a la isla de ambos la relación fue en principio muy tensa, y es que había mucho dolor y rencor acumulado por las dos partes, sobre todo en el caso de Montoya que no se veía capaz de superar el trauma vivido en República Dominicana al tener que convivir con Anita y con Manuel en solitario, pero la cosa cambió en el momento que ambos se separaron y comenzaron a vivir en equipos diferentes, desde entonces, su relación ha mejorado considerablemente.

La distancia física ha permitido que tanto Anita como Montoya puedan reflexionar acerca de lo que sienten el uno por el otro y poder acercar posturas, aunque haya una valla por medio que les impida acercarse todo lo que les gustaría. En la gala de este jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez, se mostraban unas imágenes inéditas de la catalana hablando con su compañero Koldo en el que le hacía una confesión muy íntima cuando creía que las cámaras no estaban grabando.

Anita ha encontrado en el chef vasco al confidente perfecto tras la marcha de Makoke al otro equipo y ha sido a él a quien le ha revelado cuáles son sus verdaderas intenciones con su expareja. "Yo lo único que quiero es casarme con Montoya", afirmaba la catalana sin ningún tipo de dudas, este comentario tan tajante no ha tenido la respuesta esperada por la concursante en su confidente, ya que este le ha pedido prudencia.

Koldo Royo no ha tenido reparos en expresarle su sincera opinión a su compañera de concurso, le ha dicho que debe mantener la cabeza fría porque no es el mejor momento para pensar en boda. Han tenido un final muy complicado y lo ideal es que cada uno sane sus respectivas heridas, Supervivientes no es el lugar idóneo para soñar con una futura relación, eso es mejor pensarlo una vez acabada la aventura. "Sois dos personas que ahora tenéis que ser amigos, olvídate de más. Y luego fuera... Aquí no vas a solucionar nada", le explicaba el chef a Anita.

Anita se ha mostrado firme en su decisión a pesar de la opinión de su nuevo confidente en el concurso. "Yo le amo, te lo juro. No me imagino una vida sin él", sentenciaba la catalana que no se ve capaz de vivir sin el de Utrera. Las esperanzas de Anita no son infundadas y es que en los últimos días, la expareja se ha mostrado más cercana que nunca en este concurso.

Montoya y Anita muy acaramelados en 'Supervivientes 2025'

Durante uno de los encuentros que han tenido en la valla que los separa, Montoya le ha dicho a Anita que "creo que estoy haciendo un concurso bueno. Bueno, eso creías tú la otra vez ¿no? No, que lo estás haciendo muy bien". Anita no se ha molestado en entrarle al trapo y ha preferido esquivar ese dardo envenenado del de Utrera y le ha respondido con una sencilla letra cantada: "en Playa Calma espero, al hombre que yo quiero".

Anita tiene claro cuáles son sus intenciones con su exnovio y es que quiere recuperarlo a toda costa, aunque parece ser que Montoya tiene otros planes en mente. "Ya lo estoy llevando mejor, ya me he curado en ese sentido. Es que no sabes lo bien que estoy. Obviamente, paso hambre, pero me podía más el sentimiento emocional", le ha confesado el sevillano a Anita en una de sus emotivas charlas.

A pesar de que Montoya se muestra más frío con respecto a lo que dice sentir por su exnovia, los gestos lo delatan y es que se deshace en abrazos y besos para Anita cuando ella necesita apoyo. Solo el tiempo dirá si Supervivientes ha servido para que la pareja vuelva a darse una nueva oportunidad o si cada uno seguirá su camino por separado.