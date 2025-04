Makoke vive una noche llena de emociones en 'Supervivientes 2025': "Lo que ha pasado en Cayos Cochinos, aquí se queda"

Makoke estaba expectante en esta gala del jueves de Supervivientes 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. La aparatosa caída sufrida el pasado martes por parte de la colaboradora mientras realizaba la prueba de recompensa con su nuevo equipo, Playa Furia, ponía en jaque su continuidad en el programa. Tras caer a plomo en la arena y hacerse daño en la espalda, la madre de Anita Matamoros tuvo que ser atendida de urgencias por el equipo médico desplazado a Honduras.

Tras varios días aislada y después de realizarle múltiples pruebas médicas para asegurarse de que el estado de salud de Makoke no estaba en peligro, Jorge Javier Vázquez le informaba en directo de la decisión médica. "La situación de Makoke es crítica. La aparatosa caída que sufrió la ha mantenido fuera de las playas y hoy sabremos si puede continuar. El equipo médico será el que tome la decisión. Una noche decisiva que además se juega la expulsión", comenzaba el presentador.

La primera conexión que se realizó con Makoke fue muy emotiva porque la colaboradora recibió un fuerte aplauso del público y eso provocó que se le saltasen las lágrimas. "Llevó dos días que no sé lo que tengo, sin saber si puedo continuar o no. Estoy agobiada, llevo dos días encerrada. Decirle a mis hijos que estoy bien. Estoy muy agobiada, Jorge", explicaba la ex de Kiko Matamoros.

Han sido muchos los años que la malagueña ha intentado estar presente en Supervivientes pero no ha sido hasta esta ocasión cuando por fin ha conseguido su oobjetivo. Makoke no paraba de repetir antes de conocer el veredicto médico su intención de seguir en el concurso. "Yo estoy bien, no sé lo que dicen las pruebas médicas que me sacaron de aquí en helicóptero, yo pensaba que había quedado tetrapléjica. Yo puedo seguir, no me duele, puedo seguir, de verdad. No quiero irme", afirmaba. "Cuando entré en ‘Supervivientes’ me lo tomé como un mero trabajo. Me ha dado una guantada sin manos este reality, estoy haciendo cosas que ni yo misma me reconozco", sentenciaba la malagueña.

La decisión del equipo médico respecto a Makoke

Fue en la Palapa donde la presentadora recibiría la noticia acerca de si podía continuar o no en el programa pero antes tuvo la oportunidad de poder hablar con su chico, que le infundió muchísimo ánimo y le dedicó unas palabras de amor. "Mi vida que lo estás haciendo fenomenal. Esa resiliencia que tienes, eso te lo comes con patatas. Estamos todos bien, te estamos apoyando. Estás demostrando a toda España cómo eres de buena, de luchadora. Eres una señora, sigue así mi vida", le decía Gonzalo en directo. Makoke no dudaba en responderle que "cuando salga no me pienso separar ni un segundo de ti. Te quiero".

Jorge Javier procedía a darle el veredicto médico. "Makoke el equipo del programa ha querido darte una alegría antes de conocer el veredicto del equipo médico. Esperemos que las palabras de Gonzalo te ayuden a enfrentarte al veredicto. Tras la contusión lumbar sufrida durante el juego, la paciente ha sido sometida a todas las pruebas médicas necesarias. Makoke, vas a tener que volver a la playa pero para algo...Al no presentar ningún tipo de fractura y reducir su dolor con el tratamiento recibido, Makoke puede volver a la playa junto a sus compañeros", sentenciaba el presentador.

Makoke expulsada de la semana

A pesar de haber recibido la mejor noticia para ella, poder continuar su aventura en Supervivientes, la alegría le duraría poco a la colaboradora de televisión y es que era una de las nominadas junto a Koldo y Carmen Alcayde. El primer salvado de la noche fue el chef, por lo que la decisión de quién se marchaba de la isla estaba entre Makoke y Carmen.

Finalmente, y con un porcentaje muy ajustado, Makoke se convertía en la expulsada de la semana y la alegría que le había invadido hacía unos momentos, se transformaba en una gran tristeza. "Quiero decir a todos que lo que haya pasado en 'Cayos Cochinos' aquí se ha quedado", afirmaba la colaboradora.

No hubo mucha sorpresa por parte de Makoke cuando fue trasladada a Playa Misterio, han sido muchas las ediciones del concurso como para desconocer este dato, por lo que Makoke se mostró feliz de poder seguir su aventura en esta tercera playa. "Ni tan mal, menos gente. Superbién aquí yo. A ver a quién me encuentro...", momentos más tarde, la madre de Anita Matamoros se reencontraba con Nieves, Ángela Ponce y Manuel.