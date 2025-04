¿Seguirá Makoke en 'Supervivientes 2025'? : Esta es la última hora después del examen médico

La gala del pasado martes presentada por Carlos Sobera fue de lo más movida y es que la estrepitosa caída que sufrió Makoke durante la prueba de recompensa mantuvo en vilo a todos los presentes en Cayos Cochinos porque vieron como su compañera tuvo que ser atendida de inmediato por el equipo médico desplazado a Honduras.

Desde la organización quieren garantizar que Makoke se encuentra en el mejor estado posible después de su accidente y por eso no han dudado en realizarle varias pruebas para poder evaluar las posibles lesiones causadas por la caída. La prueba consistía en una carrera de obstáculos en la que había una pesada escalera que tenían que pasar haciendo dominadas y en el momento que le tocaba a la madre de Anita Matamoros, se cayó a plomo a la arena y esto provocaba que se echase a llorar del fuerte dolor que sentía.

Los médicos atendieron inmediatamente a Makoke en la arena y se la llevaron en una camilla hasta el hospital para poder ver qué daños tiene y si es posible que la malagueña siga en el concurso o finalmente tenga que abandonarlo debido a esta lesión. "Tengo cogidos los lumbares" señalaba Makoke con los ojos cerrados por el dolor. La ex de Kiko Matamoros exclamaba que sentía "como un cuchillo clavado", mientras se tapaba la cara con los brazos. La colaboradora dudaba: "¿No se me habrá roto la vértebra?", decía, entre lágrimas y envuelta en una incertidumbre total por lo que le podría pasar.

Carlos Sobera daba un primer parte médico de Makoke. "Makoke ha tenido una caída un tanto aparatosa, está controlada en este momento, está en manos de los médicos. Lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso, el diagnóstico, de momento, no es concluyente, por eso no tenemos más remedio que esperar". "Hay que realizarle más pruebas y, después se tomará la decisión por parte del equipo médico", añadía el presentador.

Laura Madrueño ha dado la última hora acerca del estado de salud de la colaboradora y ha añadido que: "a lo largo del día de hoy se han realizado varias pruebas para conocer el alcance de la lesión de Makoke. ¿Podrá continuar en la aventura? El resultado, lo veremos en la gala". Será en la noche de este jueves, con Jorge Javier Vázquez, cuando se despejen todas las dudas acerca de cuál será el futuro de Makoke en Supervivientes.

En caso de seguir concursando, Makoke se encuentra en una tesitura complicada porque es una de las tres nominadas junto a Koldo y a Carmen Alcayde, por lo que depende de la audiencia su continuidad en Playa Furia como concursante oficial del programa o Playa Misterio, en caso de ser la expulsada.