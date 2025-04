Así ha sido la sorprendente reacción de los concursantes de 'Supervivientes 2025' al conocer al salvado de esta semana

La gala del martes fue muy intensa y es que los supervivientes están viviendo unos días complicados debido al temporal que azota Honduras, las condiciones climáticas son inestables y esto provoca que tengan dificultades para llevar a cabo las tareas necesarias para poder conseguir alimento, como pescar. A pesar de los contratiempos típicos que se viven en la isla, los concursantes se muestran fuertes y no quieren abandonar el concurso.

Los nominados de esta semana son Koldo, Anita, Montoya y Gala, los cuatro se enfrentaban a la expulsión el próximo jueves, pero uno de ellos ha conseguido salvarse y tener la posibilidad de permanecer una semana más en el concurso. Como cada martes, se celebrarba la ceremonia del barro, en el que Laura Madrueño iba cortando la cuerda de los nominados que seguían en la palestra y que tienen posibilidades de abandonar el concurso el próximo jueves.

Cada uno de ellos ha tenido la posibilidad de dar un pequeño discurso, o más bien alegato, para poder infundir piedad en la audiencia que es quien determina quién se salva y quién será el que se marche del programa en un par de días. El primero en pronunciar su discurso ha sido Koldo, el chef vasco, ha sido muy claro con el público. "Yo estoy feliz aquí y lo voy a estar en casa. Llevo 800 horas aquí y lo que decidáis está bien, pero estoy feliz".

Anita no ha querido perder la oportunidad de pedirle a la audiencia que la salve. "Quiero quedarme aquí, no he dado ni un 20 y me quiero salvar semana tras semanas", la catalana dejaba claro que aún tiene mucho que demostrar y que quiere quedarse en Honduras para mostrar su mejor versión. El siguiente en tomar la palabra ha sido Montoya, el sevillano decía "ya nos encontramos fuerte y quiero demostrar todo lo que tenemos dentro, os quiero". Por último, ha sido Gala la encargada de finalizar la ronda de alegatos y ha dicho: "esta no ha sido la mejor semana y estoy entregada a cualquier decisión que hayáis tomado, si es mi momento, lo acepto".

El ritual comenzaba y Laura Madrueño iba cortando las cuerdas de aquellos que continuaban nominados con la siguiente frase: "El superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión del jueves es..." e iba cortando las cuerdas de uno en uno. El primero en mojarse de barro ha sido Koldo, el chef, se tomaba con deportividad su nominación. Más tarde, le llegaba el turno a Gala que era la segunda en empaparse en un día donde llenarse de barro no era la mejor opción y quedaba el duelo final entre Anita y Montoya.

La expareja se daba la mano antes de enfrentarse a este momento definitivo. El de Utrera afirmaba que él estaba "feliz igual" si no era él el que se salvaba. El público lo tenía claro, la siguiente persona en mojarse con el barro ha sido Anita y convertía a Montoya en el salvado de la semana. Esto haprovocado que el sevillano estallase de felicidad y le diera las gracias de manera muy efusiva a todo el público que a votado a su favor. "Familia, os quiero mucho. Flamencos, ya estamos curados, vamos con todo. No gano ninguna prueba, no sé lo que hacemos, pero lo vamos a dar todo. Muchas gracias", afirmaba después de haberse revolcado por la arena de la alegría.

Anita y Montoya se reconcilian en 'Supervivientes 2025'

La sanción impuesta a Anita y Montoya por haberse saltado las normas del programa ha sido una gran oportunidad para la expareja para acercar posturas. La semana pasada, Anita sufría una taque de ansiedad e iba a buscar a su exnovio saltándose la valla que los separa. El sincero abrazo de ambos y la compañía de Carmen Alcayde para consolar a la catalana acababa con un castigo severo. Ambos debían permanecer 'enjaulados' y Camren sería la encargada de llevarles lo necesario para vivir.

Estas 24 horas juntos han dado para mucho y es que la pareja parece haberse reconciliado y perdonado, ha habido hasta un beso. Anita y Montoya se han sincerado y han hablado de sus sentimientos sin tapujos después de este tiempo a solas. "Para mí, que todos los castigos sean así, la verdad", ha confesado el propio Montoya.

Anita ha sido muy clara a la hora de valorar la experiencia con su exnovio. "La verdad que lo necesitábamos, creo, los dos... para hablar y tenernos cerca. Al final es como que tengo un apoyo muy grande en la otra playa, pero nunca se puede dar un buen abrazo o hablar, pues de cosas que siempre hemos tenido ahí pendientes... y la verdad que creo que nos ha venido muy bien a los dos", reflexionaba la catalana.

Desde luego, Supervivientes está logrando reparar las heridas que se produjeron tras el paso de la pareja por La isla de las tentaciones, habrá que esperar al final del concurso para ver si finalmente Anita y Montoya salen juntos de Honduras como pareja o como amigos.