Terelu Campos habla como nunca antes sobre su economía: "Hago malabarismos para sobrevivir"

Hace ya mucho tiempo que Terelu Campos se convirtió en una figura habitual de la prensa del corazón. No solo ha sido conocida como presentadora y colaboradora de televisión, sino también como un personaje del espectáculo que ha compartido su vida personal y familiar en programas de televisión y exclusivas de revistas. A pesar de sus numerosos trabajos y la exposición mediática, Terelu ha revelado que su situación económica está lejos de ser un lujo.

En una entrevista reciente con la revista Lecturas, Terelu habló abiertamente sobre los desafíos económicos que enfrenta. A pesar de su trabajo constante en televisión y las exclusivas que ha vendido, su realidad financiera es complicada. "Hago malabarismos para sobrevivir", confesó la colaboradora, subrayando que a pesar de sus múltiples fuentes de ingreso, le resulta difícil mantener sus finanzas en orden.

Terelu Campos

Una de las razones detrás de sus problemas económicos es el gasto significativo que ha dedicado al cuidado de su madre. Terelu vendió su casa para cubrir los costos asociados al bienestar de su madre en un momento de declive de salud. "Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre", explicó, destacando cómo esos recursos se agotaron rápidamente.

En sus mejores tiempos, Terelu contaba con personal de servicio, un lujo que ha tenido que reducir considerablemente. Actualmente, sigue contando con la ayuda de una persona en su hogar, pero lo considera un lujo necesario más que un capricho. "Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud", compartió, enfatizando que esta ayuda le proporciona una sensación de seguridad.

Afortunadamente, Terelu también cuenta con el apoyo de su hija, Alejandra Rubio, quien ha demostrado estar dispuesta a ayudar en caso de necesidad. Alejandra lleva una vida independiente y gestiona su propio dinero, pero no duda en ofrecer su ayuda económica a su madre cuando es necesario. "Cuando he tenido algún problema, mi hija me ha dicho: 'Mamá, si necesitas algo, dime'", relató Terelu.

En cuanto a sus ahorros, Terelu fue muy clara: "Yo nunca, en muy pocas ocasiones, he tenido 50.000 euros en el banco". Además, mencionó que todavía hay alguien que le debe dinero, una suma que ronda los 10.000 euros, lo cual podría ayudar a aliviar un poco su situación financiera.

Esta revelación de Terelu Campos ofrece una visión realista de las dificultades que puede enfrentar una figura pública, incluso cuando su vida parece estar llena de éxito y glamour. Sus palabras reflejan la realidad de muchos que, a pesar de su trabajo constante y dedicación, luchan por mantener la estabilidad financiera en medio de desafíos personales y familiares.