Terelu Campos, muy disgustada por la decisión que ha tomado Alejandra Rubio ante su embarazo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han compartido una noticia que ha llenado de emoción a sus seguidores: están esperando su primer bebé. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores revelaron su feliz noticia en una entrevista para la revista ¡HOLA!, donde también hablaron sobre sus planes para el futuro y algunos detalles del embarazo que han generado cierta controversia familiar.

Con 24 años, Alejandra Rubio está viviendo un momento único junto a Carlo Costanzia, de 31. A pesar de llevar pocos meses de relación, la pareja está emocionada y llena de ilusión por la llegada de su primer hijo. En la entrevista, Alejandra mencionó que todavía no saben si será niño o niña, pero ya han comenzado a pensar en los posibles nombres para el bebé.

Alejandra Rubio está embarazada de Carlo Costanzia

Sin embargo, uno de los comentarios de Alejandra ha causado un gran disgusto a su madre, Terelu Campos. Cuando se le preguntó si consideraría llamar Teresa a su hija en honor a su abuela, María Teresa Campos, Alejandra se negó rotundamente. "No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes", explicó Alejandra.

Esta negativa ha sido un golpe para Terelu, quien hubiera deseado ver el nombre de su madre perpetuado en la nueva generación. La relación cercana y cariñosa entre Alejandra y su abuela María Teresa ha sido siempre evidente, lo que hace que la decisión de no seguir con la tradición familiar sea aún más sorprendente y dolorosa para Terelu.

Terelu Campos protagonizó la misa en honor a Maria Teresa Campos

Por su parte, Carlo Costanzia también compartió sus preferencias respecto al nombre del bebé. "Si es niño, sí me gustaría que se llamara Carlo. Pero habrá que decidirlo entre los dos", comentó. Esta sugerencia, aunque tradicional, ha sido bien recibida por Alejandra, quien parece estar más abierta a la idea de dar el nombre del padre al bebé si resulta ser un niño.

La noticia del embarazo de Alejandra y Carlo ha sido una mezcla de alegría y tensión para la familia Campos. A pesar de las diferencias en cuanto a la elección del nombre, no cabe duda de que este bebé traerá mucha felicidad, y alguna que otra exclusiva, a la familia. Alejandra y Carlo, profundamente enamorados, están listos para enfrentar juntos esta nueva etapa de sus vidas, con el apoyo y el cariño de sus seres queridos, aunque con algún que otro desacuerdo en el camino.

Este emocionante anuncio marca el comienzo de una nueva aventura para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, quienes, a pesar de los desafíos, están decididos a construir una familia llena de amor y comprensión.