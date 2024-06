Alejandra Rubio anuncia su embarazo junto a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, hija de la popular presentadora Terelu Campos, y Carlo Costanzia, hijo de la reconocida modelo Mar Flores, han anunciado una noticia que ha sorprendido a todos: ¡van a ser padres! La joven pareja, que comenzó su relación a principios de febrero, no tardó en hacerla pública, generando un gran revuelo mediático. Ahora, han compartido en declaraciones con la revista ¡HOLA! la emocionante noticia de que están esperando su primer bebé.

Con 24 años, Alejandra y Carlo, de 31, están viviendo un momento de ensueño. A pesar del corto tiempo que llevan juntos, ambos están llenos de ilusión y amor por este nuevo proyecto de vida. Según la citada revista, Alejandra, quien ha seguido los pasos de su madre en el mundo del espectáculo, está radiante. Su rostro se ilumina cada vez que mira a Carlo, quien se muestra siempre atento y cariñoso con ella.

Alejandra Rubio ante la prensa

"En diciembre seré mamá. Estoy de tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña", confesó Alejandra. La pareja no oculta su emoción y, aunque tienen intuiciones diferentes sobre el sexo del bebé, ambos están igualmente felices. "Yo prefiero una niña", comenta Carlo, a lo que Alejandra responde: "¿Sí? He pensado que puede ser niño… Son intuiciones".

El inicio del embarazo no ha sido sencillo para Alejandra, quien ha enfrentado diversos malestares típicos de esta etapa. "De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Que diga Carlo!". Carlo, por su parte, ha sido un gran apoyo para ella, mostrando comprensión y paciencia ante los cambios de humor y las náuseas. "Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte", explica Carlo, quien no duda en estar siempre pendiente de su pareja.

/ Redes Sociales

La futura abuela, Terelu Campos, ha estado muy presente durante esta fase, aunque Alejandra bromea diciendo que ella se ha llevado todos los malestares que su madre no tuvo cuando estuvo embarazada de ella. A pesar de las dificultades iniciales, Alejandra asegura que ahora se siente mejor y está disfrutando más de su embarazo.

Entre los antojos, el chocolate ha sido el gran protagonista. "Me ha dado por el chocolate, cuando antes no lo comía tanto", revela Alejandra, mostrando su lado más dulce durante esta espera tan especial. La llegada de este bebé ha llenado de alegría a las dos familias, y no cabe duda de que Alejandra y Carlo afrontan este nuevo capítulo con mucho amor y entusiasmo, dispuestos a construir juntos una familia llena de felicidad.