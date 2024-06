Carlo Costanzia saca los colores a Telecinco: "Si tenéis a un maltratador es vuestro problema"

Carlo Costanzia, el exmarido de Mar Flores, reapareció anoche en un plató de televisión tras 20 años de silencio, eligiendo el programa De Viernes! de Telecinco para romper su prolongada ausencia mediática. En una entrevista que no dejó a nadie indiferente, Costanzia lanzó duras críticas contra Alessandro Lequio, a quien definió como "maltratador y machista", y cuestionó a Mediaset por mantenerlo contratado.

La intervención de Costanzia fue una respuesta directa a los comentarios de Lequio en el programa Vamos a ver, donde este había calificado a los hijos de Costanzia, Pietro y Rocco, de "repóquer de delincuentes" tras ser acusados de un presunto intento de asesinato. "¿Quién es este señor que se permite el lujo de insultar y dar lecciones de vida?", se preguntó Costanzia visiblemente molesto.

El italiano no escatimó en detalles al atacar a Lequio, mencionando aspectos de su vida personal y profesional. "Me consta que ha trabajado dos años y medio de su vida. Después se casó con una italiana y le puso los cuernos, luego se casó con una española y le puso los cuernos", declaró, cuestionando la moralidad de Lequio. Además, señaló que Lequio ha mantenido su posición en televisión gracias a Ana Rosa Quintana, insinuando que su carrera carece de mérito propio.

Para respaldar sus acusaciones, Costanzia sacó un libro sobre la vida de Lequio y leyó pasajes en los que se mencionaban supuestos "malos tratos" y "violencia de género". "Reconoce en el libro que practicó malos tratos con Antonia y Ana, y lo justifica con variado argumentario", afirmó. La lectura se tornó aún más controvertida cuando relató declaraciones de Lequio sobre sus preferencias hacia las mujeres, lo que provocó la intervención de la presentadora Beatriz Archidona.

Archidona intentó frenar a Costanzia, señalando la incongruencia de criticar a Lequio mientras hacía lo mismo con él. "¿Lo ha hecho él y no lo puedo hacer yo? ¿Cómo funciona esto?", replicó Costanzia, argumentando que tenía derecho a defender a sus hijos y a exponer lo que consideraba la verdadera naturaleza de Lequio. Esta frase levantó el aplauso del público presente en plató.

La tensión en el plató fue palpable cuando Costanzia continuó su arremetida. "Me da igual. Si tenéis a un maltratador de colaborador es vuestro problema, no el mío", sentenció, criticando abiertamente a Mediaset. Su declaración final no dejó espacio para la ambigüedad: "Es un maltratador de mujeres, le gustaba pegarlas y las hacía cornudas, y ha vivido del cuento. Tú no eres condenado por malos tratos, pero dices que te encanta pegar a las tías... ¿y nadie dice nada? Este tío sigue trabajando tan a gusto".

La entrevista de Carlo Costanzia en De Viernes! ha abierto un nuevo capítulo de polémicas en la deriva sin frenos de Telecinco.