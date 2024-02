Terelu Campos rompe su silencio y habla de esta inesperada manera sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Desde que salió a la luz la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Terelu Campos, madre de la joven, ha mantenido un hermético silencio en cuanto a la vida privada de su hija, a pesar del interés público y la intensa cobertura mediática. Terelu ha reiterado en varias ocasiones su decisión de no hablar sobre la vida sentimental de Alejandra en los medios y de mantener esos asuntos en la esfera privada.

La conocida colaboradora de televisión, al referirse a la crianza que recibió y cómo ha educado a su hija, ha destacado la importancia de la libertad en sus vidas. Afirma que cualquier conversación privada entre madre e hija debe permanecer en la intimidad. A pesar de su reticencia a comentar abiertamente sobre la relación de Alejandra, Terelu no ha dejado de mostrar su apoyo hacia su hija en algunos momentos.

En declaraciones recientes, Terelu expresó: "Yo me he criado en libertad, eso lo he mamado de mi madre, y he educado a mi hija en la libertad. Lo que yo hable en privado con ella siempre se quedará ahí". Sin embargo, ha admitido que la magnitud de la vida sentimental de Alejandra, al ser parte de una familia mediática, adquiere una relevancia mayor que la de cualquier otra celebridad.

Alejandra Rubio ha experimentado la intensidad de la atención mediática desde que se dio a conocer su romance con Carlo Costanzia, protagonizando cuatro portadas de revistas en lo que va del mes de febrero. Terelu reconoció que su hija está pasando por un momento angustiante debido a la presión mediática constante: "Lo está pasando mal porque le está angustiando esto bastante". Añadió que Alejandra debería estar disfrutando de su relación en lugar de enfrentarse a la invasión mediática.

En relación con Carlo Costanzia, Terelu no se aventuró a hacer comentarios sobre él, a pesar de las múltiples especulaciones y entrevistas que ha concedido. En cuanto a las opiniones sobre la apariencia física de Costanzia, Terelu, con humor, comentó: "Todo el mundo dice que Carlos es guapísimo. Yo no lo conozco y soy una persona mayor que tiene otros gustos".

Terelu Campos, rompiendo un poco sus propias reglas de privacidad, intentó restar importancia a la atención mediática que están recibiendo: "Yo creo que lo suyo no tiene ningún nombre. A los novios de Alejandra los habéis conocido todo, tanto lobo como Carlos. Ahí lo dejo. La faena que tienen ellos es que tienen las redes sociales. Nosotros, si salíamos y éramos un poco listos, no nos pillaba ni Dios".