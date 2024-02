Terelu Campos y Mar Flores llegan a un acuerdo que afecta a la relación de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia

La inesperada relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha causado revuelo en los medios de comunicación. Los rumores se intensificaron después de que se les viera intercambiando besos en un centro comercial, pero ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance, limitándose a decir que se están conociendo.

Sin embargo, el interés del público ha sido avivado por la prominente figura de Carlo Costanzia, quien ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus recientes entrevistas y problemas legales. A pesar de la presión de los medios, tanto Alejandra como Carlo han mantenido su discreción.

Ante la expectación creada, los medios de comunicación recurrieron a las madres de los jóvenes para obtener alguna declaración. Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, fue abordada por los reporteros mientras salía de un evento. Con firmeza, Flores se negó a hacer comentarios sobre la vida personal de su hijo o su familia, enfatizando su deseo de mantener su privacidad intacta. "No comento sobre nada que no sea mío", afirmó, solicitando respeto por su espacio personal en medio del frenesí mediático.

Por otro lado, Terelu Campos, madre de Alejandra Rubio, también se pronunció sobre el tema. Aunque se ha especulado sobre su posible desaprobación hacia la relación, Terelu fue igualmente cautelosa en sus palabras, refutando cualquier afirmación sobre sus sentimientos al respecto. "Quien diga que yo estoy molesta o triste o alegre o contenta, está mintiendo porque no me pronuncio", declaró, dejando en claro su postura de no intervenir en la vida personal de su hija.

Carmen Borrego, tía de Alejandra Rubio, también se pronunció brevemente sobre el asunto. Expresó su deseo de que su sobrina esté feliz, pero reconoció que no estaba al tanto de los detalles de su situación actual y que corresponde a Alejandra compartirlos cuando lo considere oportuno.

En resumen, las madres de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han optado por mantener un discreto silencio ante el revuelo mediático generado por la relación de sus hijos. Su negativa a hacer comentarios refleja su firme compromiso con la privacidad y el respeto por la vida privada de sus hijos. Mientras tanto, el público tendrá que esperar pacientemente para ver si la historia entre Alejandra y Carlo continúa desarrollándose.