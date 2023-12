Lista completa de concursantes de 'Bake Off: Famosos al horno': Terelu Campos, Rocío Carrasco...

RTVE ha revelado la lista de participantes para su nuevo talent show culinario, Bake Off: Famosos al Horno, que contará con la carismática presentadora Paula Vázquez al frente. A pesar de que el programa no es una novedad en el panorama televisivo español, con anteriores versiones emitidas en Cuatro y Prime Video, RTVE ha decidido darle un giro al formato, apostando por la participación de reconocidos rostros mediáticos.

La versión anónima de Bake Off emitida en Cuatro no alcanzó los niveles de éxito esperados, y la versión Celebrity en Prime Video tampoco logró conquistar a la audiencia como se esperaba. Aunque las plataformas no han proporcionado datos concretos de audiencia, fuentes cercanas al formato aseguran que no fue uno de los programas más destacados en el catálogo de Amazon. A pesar de estas experiencias pasadas, RTVE ha decidido arriesgarse y darle una nueva oportunidad al talent culinario.

El elenco de famosos que se pondrán el delantal para competir en la cocina incluye nombres conocidos como Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, las hermanas Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Cada episodio de Bake Off: Famosos al Horno mostrará a los participantes enfrentándose a dos desafíos culinarios. Sus creaciones serán sometidas al juicio de un jurado de renombre, compuesto por el multipremiado chef Paco Roncero, la mediática repostera Eva Arguiñano y el reconocido pastelero internacional Damián Betular.

Con este elenco estelar y un jurado de gran prestigio, RTVE espera captar la atención del público y ofrecer una versión renovada y emocionante de este formato culinario. La combinación de talento mediático y habilidades culinarias pondrá a prueba a los famosos participantes, ofreciendo un espectáculo lleno de emoción, sorpresas y, por supuesto, deliciosas creaciones culinarias. Bake Off: Famosos al Horno promete ser una experiencia única que combinará el entretenimiento televisivo con el arte culinario en la televisión pública.