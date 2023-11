Carmen Borrego llama "indecente" a Bigote Arrocet tras estas duras declaraciones sobre María Teresa Campos

En medio de la polémica y los titulares, Edmundo Arrocet continúa hablando sobre su relación pasada con María Teresa Campos. Esta vez, el motivo es una deuda económica que, según él, aún no ha sido saldada.

El reconocido humorista ha recordado que, durante su relación con María Teresa Campos, esta le prestó una suma considerable de dinero, alegando que nunca recibió el reembolso correspondiente. "Terelu me pidió dinero a mí y yo le mandé un poquitito más y ella me lo devolvió. Teresa nunca me lo ha devuelto, nunca. Fueron 40.000 euros. Yo lo reclamé, claro. Ella me tenía que devolver ese dinero porque yo lo necesitaba, porque era un dinero que tenía que pagar a Hacienda", ha afirmado Bigote.

La situación se ha vuelto aún más tensa con las declaraciones de Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, quien ha expresado su desconcierto ante las acusaciones de Arrocet. "La semana pasada eran 50.000, la anterior 30.000, esta son 40.000... Yo no tengo ni idea de dónde quiere llegar este señor. ¿Qué es lo que pretende? Yo no lo sé", ha comentado Borrego visiblemente molesta.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Bigote Arrocet menciona la supuesta deuda. En su intervención, también desmintió la posibilidad de que María Teresa le hubiera enviado mensajes comprometedores a su actual pareja, Cristina Rossi. "No pueden haberle enseñado a Rossi un mensaje de Teresa porque nunca ocurrió eso. Yo no te lo puedo mostrar porque yo no lo tengo", ha enfatizado Arrocet.

Carmen Borrego ha expresado su indignación, calificando a Arrocet de "indecente". "Este señor se está comportando como un indecente. Y si tiene pruebas y nos tenemos que ver en un juzgado y lo tenemos que asumir, Dios dirá. ¿Por qué no ha hecho esto con mi madre en vida?", ha cuestionado Borrego.

La polémica continúa creciendo, dejando a la audiencia a la espera de nuevas revelaciones y respuestas. Mientras tanto, la pregunta sobre la veracidad de las acusaciones de Bigote Arrocet sigue en el aire, generando un debate público sobre la privacidad y los conflictos económicos en el ámbito de las relaciones personales.