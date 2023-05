Carmen Borrego destapa el verdadero estado de salud de María Teresa Campos: "Es muy duro"

En una emotiva declaración en Sálvame, Carmen Borrego ha revelado el verdadero estado de salud de su madre, María Teresa Campos. En un momento de profunda sinceridad, la colaboradora ha decidido hablar abiertamente sobre la difícil situación que atraviesa su familia.

Carmen Borrego ha expresado que "evidentemente está siendo un año muy duro, qué duda cabe, más por mi madre quizás que por mi hijo, porque lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, desgraciadamente lo de mi madre ya es difícil. Creo que llega un momento en que nosotros tenemos que hablar con naturalidad porque eso de esconder o parecer que hay algo malo... No hay nada malo, hay muchas familias que sufren lo que nosotros estamos sufriendo y nosotros tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca y eso, hoy por hoy, para nosotras es muy importante".

La hija de María Teresa Campos enfatizó que, aunque desconoce qué deparará el futuro, es crucial para ellas disfrutar del tiempo que aún tienen con su madre y cuidarla en estos momentos complicados. "No sé qué pasará mañana, no sé qué pasará el día que no nos conozca, pero hoy por hoy la tenemos y nos conoce, que es muchísimo. Para nosotros ahora mismo es nuestra prioridad, que ella esté bien, tranquila... Feliz no, porque que ella esté feliz es complicado, ya nos gustaría, pero por lo menos que esté tranquila", ha confesado con visible emoción.

Carmen Borrego también ha destacado la solidaridad y apoyo que han recibido de sus compañeros de Sálvame. Ha agradecido la preocupación constante y los consejos ofrecidos por sus colegas, quienes siempre se han mostrado dispuestos a brindarle ayuda. "Creo que hay muy pocos compañeros que diariamente no nos pregunten y que diariamente no nos digan 'qué podemos hacer'", ha afirmado la colaboradora.

Estas declaraciones han generado un gran impacto en el público, quienes han manifestado su apoyo y solidaridad hacia la familia Campos. Las muestras de cariño y mensajes de ánimo no se han hecho esperar en las redes sociales, donde los seguidores de Borrego han expresado la admiración por su madre y sus deseos de pronta mejoría.