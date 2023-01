Máxima preocupación por María Teresa Campos: su estado de salud sigue empeorando

Es una de las grandes de la televisión de este país y en estos momentos aguarda en sus horas bajas. María Teresa Campos ha decidido aislarse completamente. A sus 81 años, la presentadora está preocupando a su entorno más cercano, que mira por su salud constantemente. Al parecer, y tal y como señala El Español, sus hijas le han restringido las llamadas de su teléfono y solo tiene permitido hablar con familiares y amigos íntimos.

Todas las comunicaciones que tienen que ver con la matriarca pasan primero por Terelu Campos y Carmen Borrego, que filtran la información que le llega a la veterana. Desde que se cancelara Que tiempo tan feliz, su programa de los fines de semana en Telecinco, María Teresa se ha enfrentado a un deterioro físico y mental a causa del paso de los años. En 2021 tuvo un amago de volver a la televisión con La Campos Móvil, pero no duró más de un programa.

Ahora, María Teresa aguarda en su casa. No realiza ningún tipo de aparición pública. De hecho, la última vez que se dejó ver fue a través del perfil de Instagram de Alejandra Rubio, su nieta. Es por ello que empiezan a saltar las alarmas por el estado de salud de la presentadora, que no sería el mejor en estos momentos. Pese a que su entorno asegura que "está bien", la matriarca "tiene sus cosas", pero "está fuera de onda y no quiere saber nada".

Estas navidades han sido reveladoras, pues María Teresa no ha salido de casa. Lo habitual en la familia Campos es que la presentadora acuda a casa de sus hijas o las reciba en su residencia para celebrar las fechas navideñas. Pero este año no habría sido así. Es por ello que está de lo más triste. También está "apenada" por el enfrentamiento entre Carmen y su hijo, José María Almoguera, que no le habla por culpa de los ataques en televisión a su nuera.

Otra de las situaciones que llamó la atención fueron las vacaciones veraniegas de María Teresa. El año pasado la presentadora hizo un parón abrupto de su estancia en Málaga, volviendo a Madrid antes de lo previsto. Según Terelu, María Teresa no disfrutaba los días en Andalucía y eso le producía máxima "tristeza". Si algo está claro es que las cosas comienzan a complicarse para la madre de las Campos. Borrego lo tiene asumido: "Ha llegado el momento en que se apoye en Terelu y en mí. Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene".