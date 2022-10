Carmen Borrego estalla contra su nuera: el motivo de su mayúsculo enfado

Carmen Borrego pasa por un momento agridulce. Tras anunciar que será abuela, la pequeña de las Campos se ha tenido que enfrentar a las polémicas declaraciones que ha dado sobre su nuera en una entrevista para Lecturas. Sin duda, ha sido una tarde complicada para la colaboradora de Sálvame, pues se dejó llevar demasiado en su charla con la conocida revista. Carmen desveló su mayor miedo y arremetió contra Paola, la madre de su futuro nieto.

Carmen Borrego tiene sentimientos contradictorios. Su nuera, Paola Olmedo, y, sobre todo, su consuegra, Katty, le han sacado de sus casillas. La Campos ha asegurado que su hijo está "entre su madre y su mujer". Los escándalos derivados de los audios en los que la nuera raja sobre ella le han hecho temer lo que toda abuela ha temido siempre: que no le dejen ver a su futuro nieto.

Carmen Borrego está que trina por los audios en los que Paola habla mal de ella, de su hermana y de su madre. Ha asegurado en la entrevista estar "avergonzada, asustada", afirmando que hay una conversación pendiente cara a cara. "Quiero que me explique por qué, porque no lo entiendo". "Las personas rencorosas no pueden tener buen corazón porque el rencor se lo impide, el rencor es odio. Las personas rencorosas no me gustan", ha explicado tajantemente. "Es lo que más miedo me da. Me da miedo por mi hijo", ha añadido. "Las madres también somos muy de pensar: “Oye, a ver si yo me enfado con Paola y al final no voy a poder ver a mi nieto”.

La colaboradora ha querido quitar hierro al asunto, asegurando que prevalece "pensar en la personita que pueda venir y apoyar a mi hijo". Sin duda, la hija de María Teresa Campos está centrada en la felicidad de su hijo. Según Kiko Matamoros, la entrevista ha sido consensuada a tres, siendo su turno más adelante. Eso sí, la mala relación entre ella y Paola no para de crecer, más después de lo que publicita diariamente Sálvame.