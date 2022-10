Ana María Aldón cazada en una publicidad: lo que dice sobre su familia

Ana María Aldón sigue dando guerra en los platós de televisión. La diseñadora y pareja de José Ortega Cano concedió una entrevista a Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Pese a responder todas las preguntas del presentador, se dejó algunas cosas en el tintero. Lo que no sabía es que su micrófono seguía grabándose también en las pausas publicitarias. Unas declaraciones del todo polémicas que la dejan en dudoso lugar.

Durante uno de los cortes de publicidad, Ana María Aldón aseguró estar bien pese a su reciente divorcio. "A veces tengo mis baches, pero estoy cuidándome", explicaba. Fue entonces cuando charló sobre las declaraciones de José Ortega Cano sobre su esperma. "No sé cómo lo tiene, ¿Tú quieres verlo?", reía junto a algunas colaboradoras de Sálvame.

En otra de las pausas, Aldón habla sobre Lydia Lozano. Tras la discusión estallada en plató entre la diseñadora y la periodista, Aldón no daba crédito del tono tomado por Lozano. "Es que lo de Lydia es muy fuerte ¿qué te pasa conmigo? ¡Me ha llamado loba!", espetaba en un momento de complicidad con parte del equipo del programa, visiblemente afectada.

Kiko Jiménez también arremete contra Aldón

En la entrevista, Jiménez aprovechó para dar caña a Aldón y Gloria Camila. "Ella, cuando estábamos en Linares, hablaba muy mal de ti. Mi madre le decía que no dijera esas cosas, que tu habías hecho feliz a su padre y le habías dado un hijo". Pese a meter cizaña, la diseñadora se mostró tranquila: "Yo sé cómo yo me he portado con la gente y cómo la he tratado".

Sin duda, la familia de Ortega Cano no tienen mucho aprecio a Aldón. De hecho, se comenta que quieren acelerar el proceso de divorcio para evitar que, si le pasa algo al torero, Ana María se quede como la viuda. "Mi marido tiene 68 años y está bien de salud. Es que parece que temen una enfermedad terminal y se va a morir mañana. ¿Eso es lo que le preocupa a la familia? ¿Que si a su hermano le pasa algo yo me quede viuda? No te preocupes, no quiero nada, dejadme en paz. Con eso es suficiente", culminaba en plena entrevista.