Ana María Aldón responde a José Ortega Cano entre lágrimas: "No le reconozco"

Las poco afortunadas palabras de José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa han levantado ampollas en casa del torero. Su todavía -esperemos que por poco tiempo- mujer, Ana María Aldón, fue la protagonista de una entrevista con toques de surrealismo y mucha decadencia del torero. Ortega Cano anunció junto a Quintana que no se hablaba con su mujer y que, pese a convivir en la misma residencia, a penas se veían a lo largo del día. Aun así, la gran frase que se viralizó fue la que hizo en referencia a su esperma. "Te prometo una cosa (Ana María), todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña. Te mando todo mi cariño, te amo y vamos a juntarnos y a querernos", objetó el diestro ante la audiencia.

Ahora, dos días después, Ana María Aldón ha respondido al torero en Fiesta, junto a Emma García. "Según en qué momento y con qué pregunta. Falta coherencia entre lo que se dice y lo que de hace, lo que se hace público y lo que se vive en privado. Hay otros momentos en los que sentí vergüenza, bochorno... Me gustaría rememorar eso, volver a vivirlo porque... he tratado de suavizar y ser muy humana. Me fui a mi casa con la cabeza perdida. Hoy siento que soy humana y los demás también los son. Los demás piden disculpas y yo las acepto. No me las ha pedido en casa, pero tampoco las necesitaba, no necesito ya nada, ya no pido nada", explicó la diseñadora.

La famosa frase del esperma ruborizó a Ana María. "No quiero ver eso porque pienso que el primer perjudicado en la desafortunada frase o petición o la 'declaración' de amor que hizo, que fue tan desafortunada que el primer perjudicado es él y no me gusta verle a él sufrir. Creo que ha sufrido por eso, que se dio cuenta tarde y cuando se dio cuenta... se sintió mal, yo creo. No me ha pedido perdón en casa, pero públicamente ha pedido perdón a quien haya podido ofender, especialmente a las mujeres, como yo, que también soy mujer", ha añadido.

"Esa frase no es de cariño, no lo entiendo por cariño, lo entiendo más como un chiste malo. No es vocabulario usual de él, no le reconocí. Creo que estaba muy nervioso desde el principio, cuando hizo la lectura de lo que llevaba escrito y luego creo que llegó un momento en el que sintió que estaba con amigos y lo soltó como si fuese una broma mala. No compartimos intenciones... si es su intención. Lo pasé mal al verlo", espetó Aldón. En otro orden de cosas, la colaboradora también pudo hablar de las palabras que dedicó Cano a Rocío Jurado.

"En un principio ella era muy fan de Rocío Jurado y después estaba en contra de que se hable de Rocío Jurado. Si en algún momento he mentado a Rocío Jurado ha sido porque yo también soy persona y he estado enamorado. A ella la quiero muchísimo, pero cada una tiene su parcela", dijo Ortega Cano ante la atenta mirada de Ana Rosa.

"Hay otras palabras que tiene más importancia que la última frase. Como lo que dijo de Rocío Jurado y de mí, que yo sea fan de Rocío Jurado no lo va a quitar nadie. Ni porque haya unos cuadros en mi casa, no me he quejado a nadie, no. Hay otras osas que te hieren en el alma. Cuando dice lo de que está enamorado de Rocío Jurado me doy cuenta del poco valor que tengo, o que tengo para él. Yo sé lo que yo valgo. Yo no soy más que nadie, pero menos tampoco. He sido durante muchos años muy generosa porque ella ha dejado una huella muy grande para todos y no he tratado de borrar la huella de nadie, pero quiero que mi huelle se quede, si yo piso y no se queda, con el paso del tiempo te vas dando cuenta", ha sentenciado al respecto Ana María.