Ortega Cano da la sorpresa en plena entrevista: "Mi semen es de fuerza"

José Ortega Cano ha vuelto a conceder una entrevista en televisión. El torero ha visitado a Ana Rosa Quintana en su vuelta a Telecinco para repasar los últimos acontecimientos que han alterado su día a día. Los rumores de su crisis matrimonial con Ana María Aldón y el conflicto entre su mujer y su hija, Gloria Camila, han llevado al diestro a dar la nota en múltiples encontronazos con la prensa. Una vez sentado junto a Quintana, el torero ha querido hablar de una de las cosas que más le enorgullecen: su esperma.

"Cuando dos personas se aman, se quieren de verdad, rompen todo lo que pueda ser negativo y yo no he tenido nada negativo con ella. Siempre ha habido ternura, cariño, disfrutar de su familia, su gente", ha explicado Ortega. "Yo no sé cuál es la situación con Ana María, te lo prometo de verdad. Ella no se comunica conmigo o yo no me comunico con ella. Hablamos poco. Si yo fuera una persona que me gustan las fiestas, me gustó, pero ahora estoy con mi familia a muerte. Soy un hombre que está en todos lados", ha añadido.

Al parecer, al torero le gustaría volver a la situación que tenía antes con su todavía mujer. "Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos haciendo una vida de pareja, ella con su trabajo, yo con el mío. A mí me gustaría porque no me encuentro bien si no es así. Depende de los dos, que nos demos un abrazo. Tener intimidad, nos olvidamos de eso. Será que a lo mejor ya estoy mayor. Primero tengo que ver las consecuencias de esta entrevista", ha afirmado.

Con los pelos de punta con el mensaje que le manda Ortega Cano a Ana María. Ana Rosa: “José, dile algo a tú mujer”Y allá que va Ortega🤯🤦🏻‍♂️😓 pic.twitter.com/mwUaXeAUSM — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) October 10, 2022

Tras estas palabras, José Ortega Cano se ha levantado de manera repentina, se ha situado frente a la cámara y ha espetado su confesión más romántica. "Te prometo una cosa, todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña. Te mando todo mi cariño, te amo y vamos a juntarnos y a querernos". Sin duda, la frase ha levantado carcajadas detrás de cámaras y también entre los espectadores.