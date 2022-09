Rocío Carrasco rompe a llorar y responde a las amenazas de Ortega Cano

Corría el 2006 cuando Rocío Jurado soplaba las velas por última vez. Antes de viajar a Houston, la artista celebró su 61 cumpleaños rodeada de los suyos, compartiendo un mensaje de lo más esperanzador ante los medios de comunicación: "Este es mi primer año de mi nueva vida". También lo pensaba Rocío Carrasco. Así lo ha asegurado en un nuevo episodio de En el nombre de Rocío.

"Todos sus cumpleaños eran especiales porque ella los hacía especiales”, ha explicado Carrasco, que ha asegurado que “para mí ella tenía muchos más años por delante por cumplir. Este era el especial porque ya le había ganado un año a esa enfermedad”.

Por su parte, la más grande comentó ante la prensa que "esto ha sido fuerte para nosotros. Celebrar y cumplir un año más es importante. Yo diría que acabo de cumplir un añito”. Lo hacía con su carismática sonrisa y el carácter conciliador que la caracterizaba, siempre viendo el lado bueno de las cosas.

La demanda de José Ortega Cano

Entre los temas que se trataron en la última entrega de la docuserie ha destacado la respuesta de Rocío Carrasco a José Ortega Cano, después de que el torero amenazara con demandarla. "Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema. Pero yo me esperaría porque no está todo contado", ha espetado en una nota de voz emitida en el programa.

Kiko Matamoros, presente en plató, ha dejado claro que la posible demanda del diestro no tiene demasiado recorrido. "El problema es que muchos ya han intentado demandarla y nunca lo han hecho. José Ortega Cano llevó a 14 periodistas al banquillo y el juez le dijo que él también se estaba lucrando de la situación, por lo que los 14 periodistas quedaron absueltos y libres de cargos. Rocío lo único que está haciendo es contestarles, así que yo de ellos no la demandaría", ha detallado.

Por su parte, Paloma García Pelayo ha añadido que Gloria Camilla fue la única dispuesta a llegar hasta el final a nivel judicia. "Ella sí que estuvo a punto, pero tampoco lo hizo. Así que algo habrá o alguien les aconsejará que no lo hagan porque seguramente lleven las de perder", ha sentenciado la periodista.