Ana María Aldón arremete duramente contra Ortega Cano tras revelarse lo que ha hecho

Ana María Aldón no entierra el hacha de guerra. La diseñadora de moda ha vuelto a arremeter contra el que es su todavía marido, José Ortega Cano. Lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, en el programa de Telecinco Ya es verano, donde además ha comentado las últimas polémicas declaraciones de Kiko Jiménez. El exnovio de Gloria Camila envió un misterioso mensaje a la diseñadora, en el que habría destapado la mayor polémica conocida hasta la fecha que incumbe a la pareja.

"Tengo miedo de lo que me puedo encontrar. Para seguir con la cabeza estable, he pensado que, cuando yo vea al especialista, se lo comentaré y a ver si él me ve preparada. Yo no me veo preparada", ha espetado la colaboradora, asegurando no estar lista para leer el mensaje que Jiménez le había enviado. "Si él estaba presente y no me dijo nada ¿significa que él participó de eso? Da a entender que es algo muy gordo y que está relacionado con algo que a mí, en su día, me afectó muchísimo. Si es cierto, es muy grave lo que da a entender. Y si no es cierto, también es grave que lo vaya diciendo", ha añadido.

"No es que le dé credibilidad, pero no tiene necesidad de inventarse algo, pero me lo podía haber dicho en su día. No había necesidad de hacerlo públicamente. El problema es que hay fechas que no cuadran. Si eso se llevó a cabo, espero que se hayan quedado tranquilo. Eso no se puede hacer, pero lo que tampoco se puede vivir en una casa donde se hiciera eso. Si descubro que alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo para quitarle un cabello, o le ha metido un bastoncillo en la boca, tomaré todas las medidas", ha culminado.

Se revela el contenido del mensaje que Kiko Jimenez le mandó a Ana María Aldón pic.twitter.com/R6SEpGWEKa — Reportajes.com (@reportajes_esp) September 15, 2022

Ana María también ha hablado sobre Ortega Cano, que presenció la polémica llamada al programa. "Es un tema muy doloroso. Ayer le pregunté si eso había ocurrido y me dijo que eso no era cierto", ha objetado, asegurando que "no me hace falta ver la cara de mi hijo fuera de mi tripa para saber quién es el padre. No me quiero creer que eso haya ocurrido, pero, si ha ocurrido, corto cabezas".

El ataque directo a su marido ha llegado cuando Ana María ha decidido culminar su intervención. "También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado", ha sentenciado. "Ya me defiendo yo, aprendí a hacerlo", ha asegurado cuando se le ha preguntado por la falta de ayuda por parte de su marido. "Yo soy igual de transparente que tú, pero voy hasta donde puedo para no destruir a nadie".