Ana María Aldón habla sobre su crisis matrimonial: "He decidido irme con el niño"

Ana María Aldón atraviesa uno de los baches más duros de su vida. La mujer de José Ortega Cano ha iniciado un proceso de redescubrimiento personal, poniendo en dudas los pilares que sostienen su vida actual. Aldón ha reaparecido públicamente en Déjate querer junto a Toñi Moreno, donde ha explicado que su matrimonio ha tocado fondo. "Yo no estoy enfadada, estoy triste", ha asegurado.

Tras cuatro semanas fuera de la pequeña pantalla, Ana María ha querido romper su silencio. La gaditana ha tomado una decisión y Toñi Moreno ha sido la cómplice televisiva perfecta para anunciarla. "Estamos trabajando con el psicólogo, con el especialista y ahí estamos... A él (Ortega Cano) no le gusta el enfrentamiento. Está cansado y yo también estoy cansada, estamos cansados todos. Él me pide que no le mencione, pero en mi vida está él y es inevitable mencionarlo. Mi vida es la suya, la compartimos, compartimos la vida. Él se precipitó. Esto hace que yo decida irme con el niño, me fui y no pregunté quién viene. Yo no estoy enfadada, estoy triste", ha relatado.

Y es que la intervención de José Ortega Cano en Ya son las ocho, pidiendo a Ana María que dejara de hablar de él, dinamitó la relación. Aldón se tomó ese gesto como una humillación pública y se fue sin mirar atrás. Ahora, tras un mes de silencio, ha querido poner los puntos sobre las íes. "Esto ha sido una acumulación de cosas que pasan, algunas que salen, otras que no, afortunadamente. Hay situaciones que se podían evitar, pero que no se evitan y cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse, que es lo que he hecho yo, y reflexionar, aunque he reflexionado poco porque a mí la tristeza me bloquea. Es la primera vez que tengo una crisis y que tomo una decisión. Primero quiero recuperarme y luego lo que venga, no sé qué voy a hacer con mi vida".

"He aguantado mucho, mi marido también, pero yo he aguantado mucho. Ha llegado un momento que no puedo más. Los límites tendría que haberlos puesto él y decir 'esta es mi mujer y la respetáis os guste más o menos', que es lo mismo que yo pido a mi familia sobre él. Han pasado cosas que bajo ningún concepto voy a permitir que pasen más, no se lo voy a permitir a nadie, eso lo tengo muy claro. Que me humillen y lo permitan... Un matrimonio son dos, de toda la vida, y mi matrimonio ha consentido muchas cosas del ámbito familiar", ha detallado Ana María Aldón visiblemente emocionada.

Pese asegurar que el divorcio no es una opción, al menos de momento, la gaditana solo espera recuperarse. "No tengo que decidir qué hago con mi matrimonio, sino qué hago con mi vida, y dentro de mi vida está mi matrimonio, mi familia... Pero, ¿qué hay más importante que tu propia vida? Yo no he sido lo más importante si no no estaría viviendo lo que estoy viviendo", ha sentenciado.