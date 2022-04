Ana María Aldón reaparece junto a Ortega Cano y lanza un dardo a su familia

Tan sólo dos días después de admitir que más de una ocasión se le había pasado por la cabeza no solo abandonar la televisión, sino también la vida, Ana María Aldón ha reaparecido en la presentación del gazpacho del que es imagen y ha respondido a todas las polémicas. Radiante con un vestido estampado en tonos verdes y la mejor de sus sonrisas, la mujer de Ortega Cano se ha mostrado mucho más animada que en su última aparición.

"Me he levantado con ganas, tengo ilusión. Estoy aquí, súper bien y contenta", ha explicado la mujer de Ortega Cano, que ha lanzado una advertencia al familiar del torero que presuntamente habría filtrado información falsa sobre el matrimonio del clan Jurado. "Yo no he nombrado a nadie ni tengo pruebas de nada. Si algún día las tengo, iré donde tengo que ir y trataré de conseguir las pruebas", ha espetado la colaboradora de Viva la vida ante los medios de comunicación.

Ana María Aldon ha estado acompañada por Ortega Cano durante todo el evento. El torero ha reaparecido también tras un injerto de cejas para apoyar a su mujer en su aventura empresarial. "Aquí hay que apoyarse, hay que ayudarse", ha asegurado el maestro, que ha dejado claro que no le afecta nada lo que se diga sobre su mujer en televisión. "En ese terreno ya estoy curtido", ha espetado. Así pues, Ana María ha contado con el apoyo de José y Mari Carmen Ortega Cano. También ha estado acompañada de Aniceto, que ha querido demostrar que está al lado de la diseñadora a pesar de las polémicas.