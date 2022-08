Gloria Mohedano cobraba cinco euros por hacerse fotos con ella en Yerbabuena

El clan Jurado no deja de sorprender. La emisión del capítulo doce de En el nombre de Rocío, la continuación de la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco, ha vuelto a sacar a relucir las maldades de los enemigos íntimos de la hija de la más grande. En esta ocasión, la narración ha estado centrada en la explotación de la finca Yerbabuena, poniendo especial atención en la venta de la misma tras el fallecimiento de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco explica que Gloria Mohedano, hermana de la cantante, fue la persona que ideó crear un negocio alrededor de la finca de Yerbabuena. De hecho, sacó gran partida de aquel terreno, llegando a cobrar a los curiosos por hacerse fotos con ella. "Para la gente era la finca de Rocío Jurado, el reclamo era ella", señala Carrasco. Tras la muerte de su madre, la finca comenzó a realizar visitas guiadas con la cantante como principal reclamo, pues mostraban a los visitantes desde fotografías personales a trajes de los conciertos más míticos de Rocío Jurado.

Cuando finalizaban las visitas, los visitantes se encontraban con Gloria Mohedano. "Te podías hacer la foto con Gloria o con José Antonio, yo me la hice con Gloria y me la firmó dedicándomela", explica Paola Jaén, una de las guías que trabajaba en la finca por aquel entonces. Pese a poder parecer un bonito gesto de Gloria hacia los fieles de su hermana, todo formaba parte de un plan perfecto para seguir haciendo caja a costa de la imagen de la artista. Según la trabajadora, el coste de hacerse una foto con Gloria Mohedano era de cinco euros y únicamente se podían pagar en efectivo.

Toda esta actividad se realizaba sin contar con Rocío Carrasco, que relata que "una vez fallecida ella, nunca me he metido en nada de eso. Me podía haber metido, pero ya tenía yo suficiente". Recordemos que la hija de Rocío Jurado tiene los derechos de imagen de la cantante, es por ello que, si alguien debía sacar tajada de la imagen de la artista, era ella.