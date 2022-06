Rocío Carrasco desvela la información que lo cambiará todo 'En el nombre de Rocío'

Muchos dicen que segundas partes nunca fueron buenas. En el caso de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco podemos decir que se rompe la norma. Mediaset se prepara para estrenar la segunda parte de Rocío: contar la verdad para seguir viva, bajo el título En el nombre de Rocío. Si bien la estrategia de emisión aún no es demasiado clara, el grupo de Fuencarral ha estrenado el prólogo de esta nueva docuserie a través de Mitele, mostrando una declaración de intenciones del formato que revolucionará, de nuevo, la prensa del corazón.

En un escenario industrial, parecido a una sala de máquinas, con pantallas, antenas y cableado, Rocío Carrasco responde en este prólogo a las preguntas de Anaís Peces Marañón. En este aperitivo de En el nombre de Rocío podemos ver como la periodista coge protagonismo, sirviendo de cauce entre Carrasco y el espectador. Rocío, que esta vez apuesta por un outfit color beige, coronado por el característico fénix en el cinturón, se muestra muy segura de sí misma, a punto para desvelar datos reveladores de su familia mediática.

"Estoy bien, estoy fuerte y recuperada. Ha costado llegar hasta aquí, no ha sido fácil", comienza Carrasco, que asegura que "este año he vivido cosas muy buenas que me han hecho estar lo fuerte que estoy hoy en día. Me ha servido de reparación y sanación, ha sido un año muy importante para bien". La hija de Rocío Jurado tiene claro que debe "aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de Rocío que no es verdad". Es por ello que inicia esta nueva serie documental.

"Se han dicho muchas barbaridades, se han dicho muchas mentiras, las ha dicho la mayoría de ellas una parte de mi familia, la familia mediática, y creo que ya es el momento de que se sepa la verdad", explica Carrasco, contestando a las preguntas de la periodista de La Fábrica de la Tele. "Han tirado el nombre de mi madre y lo han pisado, arremetiendo contra la persona que ella más quería. Le han insultado y devaluado, le han faltado el respeto. Siento que han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano, que la han utilizado a ella", señala.

Una continuación sin sed de venganza

Pese a lo que muchos pueden pensar, sobre todo en aquellos adeptos a la charquita azul, Rocío Carrasco no tiene sed de venganza. "No estoy aquí para vengarme, estoy aquí para contar la realidad. Se han aprovechado de mi dolor y de mi silencio, se han pensado que ese silencio sería perpetuo. Ellos no hubieran podido hacer lo que han hecho si yo hubiera estado bien", ha espetado la madre de Rocío y David Flores. "Habrá quien lo entienda, quien no lo entienda y quien lo entienda, pero no le interese decir que lo ha entendido".

La hija de Rocío Jurado asegura que con la primera serie documental, emitida ahora justo hace un año, se quitó un peso de encima. "Me quité una losa que tenía en el pecho y que no me dejaba respirar. Tras la grabación de En el nombre de Rocío pretendo quitarme otro peso, otro peso diferente. Pretendo que cada uno sepa quién es cada uno, que es muy importante en la vida saber quién es quién", ha asegurado.

Un documental basado en los documentos hallados en Montealto

En el nombre de Rocío llega tras los especiales de Montealto, donde Carrasco pudo recuperar los enseres de su madre, guardados en un almacén desde su fallecimiento. "Entre los enseres de mi madre he encontrado documentos que apoyan lo que voy a contar en esta serie documental. Mi madre en vida me dio muchas cosas, documentos, no documentos, pero realmente los que pueden variar el rumbo de la historia me los encuentro ahí", explica Carrasco, que asegura que no va a mostrar todo lo que tiene. "Voy a mostrar algunos, otros no. Existen manuscritos de mi madre que pueden ser comprometedores para otras personas, pero no voy a mostrarlos. Ya los he mostrado en los tribunales".

Y es que Carrasco no quiere hacer leña del árbol caído. La hija de la más grande asegura que "ya hay información suficiente como para llegar a una deducción clara. No me preocupan las consecuencias, me preocupa quedarme tranquila, hacer las cosas como se deben hacer. Me preocupa intentar que no se le siga tomando el pelo a la gente a mi consta".

"Si justicia es contar la verdad y que se sepa, esto es un acto de justicia. Voy a explicar por qué no tengo relación con Ortega Cano, voy a explicar por qué no tengo relación con mi tío Amador, ni con mis hermanos Gloria Camila y José Fernando. Vais a entender por qué no quiero saber nada de los Mohedano mediáticos", ha sentenciado Carrasco. A la pregunta de "¿Estás preparada?", la exmujer de Antonio David Flores ha mirado a cámara para soltar su ya popular "cuando queráis".