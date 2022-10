Ana María Aldón cuenta lo nunca dicho de su matrimonio con Ortega Cano

El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón hace aguas por todos lados. Tras diversas contradicciones, Aldón ha querido contar lo nunca antes explicado sobre su relación con el torero. Ha sido en una charla junto a Emma García en Fiesta, el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco. "Hay pasitos para delante, sí, lo tenemos claro los dos. Estamos en ello. Nos hemos sentado a hablar", ha explicado la diseñadora visiblemente emocionada.

Completamente derrumbada, Aldón no se recomponía, llorando a lágrima tendida. Tal era la situación que Emma García ha decidido apartar a la colaboradora para hablar con ella y animarla. Un gesto que Aldón ha agradecido de forma insistente, dando a paso a unas sorprendentes declaraciones. "Me ha costado mucho salir", ha asegurado, haciendo referencia a su depresión. "Ahora que él también está fuerte y le digo cosas bonitas: que es el mejor padre, que está mejor que nunca... Él está ahora mejor que nunca en cuanto a salud", ha detallado, asegurado que se ha pasado muchos años "un día sí y otro también el hospital, muchas noches que se ponía malo y lo tenía que llevar al hospital".

Pese a haber iniciado el proceso de separación, Aldón quiere seguir en contacto con el diestro. "Yo voy a procurar estar siempre que me necesite y por nuestro niño", ha explicado la diseñadora, asegurando que espera "que él se dé cuenta de lo que he aportado en su vida". La colaboradora ha explicado que a lo largo de su relación han compartido muy buenos momentos. "Yo me montaba en el coche con él por las mañanas y nos hartábamos a reír", ha objetado, dando un respiro a sus lágrimas.

"Pero me olvidé de mí, aguanté, soporté cosas que no debería haber soportado desde el primer momento", ha espetado Aldón, que ha querido echar un cable a su todavía marido, desmintiendo que sea una persona violenta. "A mí no me ha puesto ni una vez la mano encima, no se lo hubiese aguantado", ha sentenciado, haciendo referencia a la nota encontrada de Rocío Jurado en la que al cantante aseguraba que Ortega Cano le pegaba.