Rocío Carrasco destapa la mayor vergüenza de Ortega Cano: así maltrataba a Rocío Jurado

Como era de esperar, En el nombre de Rocío, la segunda parte de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco, ha destapado una nueva bomba familiar. Desde que Telecinco decidiera emitirla en abierto, las vergüenzas de uno de los clanes más importantes de nuestro país han salido a la luz ante centenares de miles de espectadores. Ahora, en la emisión del séptimo capítulo, la audiencia ha podido presenciar uno de los momentos más fuertes de la historia de la más grande. Un testamento secreto de Rocío Jurado encontrado en el mueble de su habitación después de morir.

Pese a hablar del famoso testamento secreto, Kiko Hernández decidió que era el momento de que saltara todo por los aires. En el estudio 6 de Mediaset no cabía una aguja cuando el colaborador anunció que contaba con un manuscrito de Rocío Jurado nunca antes hecho público. Se trata de un documento que Gloria Camila reclamó judicialmente a Rocío Carrasco y no deja en buen lugar a José Ortega Cano.

No es la primera vez que Rocío Carrasco explica que el matrimonio entre su madre y el torero no fue tan idílico como se vende. Nunca ha desvelado los motivos de esta afirmación, algo que Hernández no ha querido pasar por alto. Al parecer, Gloria Camila solicitó judicialmente que no se hicieran públicas las palabras que escribió Rocío Jurado en uno de sus diarios, pues presuntamente dañaban gravemente la imagen pública de su padre.

Kiko Hernández decidió tirarse a la piscina, desvelando que la más grande escribió "son las ocho de la mañana y José ya me ha dado la primera hostia del día". Unas durísimas palabras que congelaron a todos los presentes en plató. Por su parte, Rocío Carrasco no quiso confirmar que fueran ciertas las palabras, pero pidió que si en un futuro se la volvía a entrevistar le preguntaran por ello. Jorge Javier Vázquez no dudó en repetir las palabras, mientras Hernández espetaba un contundente "se va a liar...".