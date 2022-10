Gloria Camila pasa por su peor momento: alucina con las declaraciones de Ortega Cano

Malos momentos para Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha sido la primera expulsada por la audiencia de Pesadilla en el Paraíso. Ahora, uno de los pilares mediáticos de la guerra contra Rocío Carrasco desaparece del reality de Telecinco, obligada a enfrentarse a todo lo que ha pasado fuera durante estos últimos meses. Entre los temas destacados, el semen (y las intenciones) de su padre.

Gloria Camila ha tenido que enfrentarse a uno de los vídeos más surrealistas y vergonzosos de su etapa televisiva. La hija de Ortega Cano ha tenido que presenciar como su padre hablaba de su esperma como muestra de cariño a Ana María Aldón. "Mi semen es de fuerza", espetaba el diestro en El programa de Ana Rosa, causando gran incredulidad en su hija.

Pese a poner cara de no entender absolutamente nada, Gloria Camila ha asegurado que su padre "es así". Gloria no ha podido evitar reírse, más por los nervios de la vergüenza que estaba pasando que por gracia. Aun así, no ha sido el vídeo de su padre el que le ha causado molestia.

La tía de Rocío Flores se ha enfrentado a las declaraciones vertidas por Kiko Jiménez en Sálvame. El colaborador detalló cómo era su relación con Gloria y hizo pública una llamada entre ellos. Esta acción no ha gustado nada a la expulsada del reality, que ha calificado a Jiménez de "garrapata". "Yo hablo desde el respeto y de manera natural. No tengo que pedir perdón ni permiso. Él sí nos necesita a nosotros todavía. Es una garrapata y un parásito", ha sentenciado.

En cuanto al anuncio de divorcio de Ortega Cano y Ana María Aldón, Gloria ha preferido no pronunciarse. La influencer ha guardado silencio, ya que ha podido presenciar incoherencias entre el discurso de su padre y el de Ana María. Pese a estar desconectada del tema, Gloria ha llorado al recordar lo mal que lo ha pasado con la relación de su padre.