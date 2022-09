Gloria Camila estalla contra Pipi Estrada por lo que dice sobre Ortega Cano

Las rencillas cada vez son más acaloradas en Jimena de la Frontera. Pesadilla en el Paraíso continúa dando rienda suelta a las discusiones entre los dieciséis famosos que se mantienen conviviendo en la granja más famosa de la televisión. Tras una primera discusión entre Israel Arroyo y Mónica Hoyos, la trifulca volvió a estallar, esta vez entre Gloria Camila y Pipi Estrada. La hija de Ortega Cano no está dejando pasar ni una a sus compañeros, en un intento de mantenerse en la primera fila del reality.

El motivo de la discusión ha sido las palabras que ha dedicado el colaborador de Sálvame a la familia de la hija del torero. Pipi Estrada aseguró que la relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón era de lo más turbulenta. El diestro aseguró que había "celos profesionales" entre Gloria Camila y la diseñadora. Rápidamente, y en su condición de correveidile, Israel Arroyo, que escuchó toda la conversación, trasladó estas palabras a Gloria Camila. "El Pipi ha estado hablando veinte minutos del conflicto tuyo con Ana María, que parece que tenéis celos profesionales porque ella ha cogido protagonismo", le espetó el vidente, prendiendo la mecha.

"Mientras que tú dedicas tu tiempo a hablar de las polémicas familiares que yo tengo, he estado currando una prueba semanal. Mientras tú te tocas los huevos, yo estoy trabajando. ¡Así que a ver si hablas más de tu vida y dejas la de mi familia! Inténtalo, que igual lo consigues. Y deja de tocarme los cojones", gritaba acto seguido Gloria Camila al colaborador. "No te confundas. Estoy aquí porque he querido, pero yo no tengo obligación de hablar de nada", continuaba, defendiéndose de las acusaciones de haber entrado al reality por ser hija de.

"Lo que he hablado es lo que está ocurriendo en Madrid. Si me preguntan, hablo, yo no saqué la conversación", contestaba el colaborador, provocando las lágrimas de la hija de Rocío Jurado. "Yo solo doy la cara por defender a mi padre, porque queda como si fuese un mal marido, un mal padre, mala persona, y no es así", aseguraba Gloria a Steisy, su fiel confidente en los momentos de máxima tensión.