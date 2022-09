El motivo de la brutal pelea entre Mónica Hoyos y este concursante en 'Pesadilla en el Paraíso'

La pesadilla ha comenzado en el paraíso. Los dieciséis concursantes de Pesadilla en el paraíso ya han comenzado a dar rienda suelta a las primeras broncas y encontronazos. En apenas dos semanas de convivencia, los participantes del nuevo reality de Telecinco han saltado la convivencia por los aires, destacando una gran guerra entre Mónica Hoyos e Israel Arroyo.

El conflicto se ha iniciado cuando, en el marco del 'tiempo de bromas', Israel Arroyo ha manchado la cama de Mónica Hoyos con pasta de dientes. La peruana en cuanto ha visto el manchurrón en su cama ha preguntado a Arroyo si había sido él, a lo que el concursante ha respondido interpretando el papel de su vida. "Qué fuerte que te hayan hecho eso. Hay bromas y bromas, hay que saber quién ha sido", ha espetado.

¿Teníais ganas de que se liara en #PesadillaParaíso? 😏Mónica Hoyos: pic.twitter.com/9QIfkotFuf — Fremantle España (@FremantleESP) September 13, 2022

Tras una ardua investigación, los granjeros han descubierto que todo formaba parte de una broma de Israel, algo que no ha sentado nada bien a la modelo. "No puede decirme que me ama y luego hacerme esto. Quería que saltara", ha sentenciado entre lágrimas. Sin duda, esta reacción de Hoyos ha causado estupor en Arroyo, que ha asegurado que la exmujer de Carlos lozano "es una exagerada". "Solo te voy a decir una cosa, está muy feo lo que has hecho. Te has condenado, no te lo perdono", le ha amenazado Mónica, a lo que el canario se ha puesto a la defensiva.

"Lo tengo claro, es mi nominado", ha objetado Xavier Font, a su vez que Gloria Camila se enzarzaba con Israel para reprocharle su actitud. En un in crescendo constante, con el ambiente caldeado y los tonos cada vez más elevados, Mónica Hoyos ha zanjado la discusión exigiendo al canario que no vuelva a tocar sus cosas. Al ver a media granja en contra suyo, Israel ha asegurado que se planteaba abandonar el concurso.