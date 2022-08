Mónica Hoyos, cuarta concursante confirmada de 'Pesadilla en el Paraíso'

Telecinco ha descubierto la identidad de la cuarta concursante de Pesadilla en el Paraíso. Mónica Hoyos se ha convertido en la nueva concursante del novedoso reality de Telecinco. La presentadora y modelo, expareja de Carlos Lozano, se convierte en participante junto a Pipi Estrada, Omar Sánchez y Gloria Camila. "Es una mujer explosiva por dentro, por fuera, y con mal carácter cuando se levanta por las mañanas", ha expresado Lozano al presentar a Hoyos como concursante en Sálvame Sandía.

La peruana ha conectado con el programa de las tardes de Telecinco desde Ibiza, asegurando no estar preparada para esta aventura. "Voy a intentar ganar, que ya me toca. No estoy nada preparada. No tengo ni idea de cómo se hace el tema de las granjas. He vivido en un pueblo y no tengo idea de nada, pero voy a aprender. Voy con muchas ganas", ha objetado ante la atenta mirada de su expareja.

La televisiva viajará en breves a Jimena de la Frontera. El espacio elegido para grabar el programa está a cuarenta kilómetros de Algeciras y a mediados de agosto empezará la producción en el Parque Natural de los Alcornocales. Sin duda, esta superproducción de Mediaset generará un gran impacto económico en el municipio de Jimena, convirtiéndose en el epicentro del nuevo formato de Telecinco. Un ejemplo de ello es el municipio de Guadalix de la Sierra, que se ubicó en el mapa gracias a albergar las emisiones de Gran Hermano.

Pesadilla en el Paraíso estará presentado por dos buques insignia de Mediaset. Lara Álvarez será la encargada de presentar las galas, grabadas siguiendo el formato de La Isla de las Tentaciones. Por otro lado, Carlos Sobera ha sido el elegido para ponerse al frente de los debates, desde plató y junto a los familiares de los concursantes. Dieciséis famosos están dispuestos a dejarse el alma en el barro. Veremos si el reality se convierte en un sueño o una pesadilla para los programadores de Telecinco.