Laura Fa explota contra Kiko Matamoros y su pareja: "Me parece un despropósito"

Que Laura Fa y Kiko Matamoros no se llevan bien, no es ninguna novedad. La catalana tiene un carácter que no gusta al colaborador histórico de Sálvame, que no duda en arremeter contra ella a la mínima que puede. Ahora, Fa ha dado unas polémicas declaraciones que dejan a Matamoros y su pareja por los suelos. Todo ello en una entrevista junto a Malbert en Querido hater, un podcast de Podimo.

La batalla estallaba cuando Laura decidía opinar sobre la relación entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo, que se han comprometido para casarse próximamente. "Yo no querría para mi hija, cuando tuviera 23 años, un novio de 63, porque creo que existe una profunda desigualdad que lo romantizamos como 'el amor no tiene edad' y el amor sí tiene edad y sobre todo en relaciones desiguales", ha objetado Fa.

“El amor tiene edad. Yo no querría para mi hija de 23 un novio de 63. La relación de Kiko Matamoros me parece un despropósito.” @Laura__Fa Disponible el programa completo aquí: https://t.co/2m5A2zWqXq #QueridoHater #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/arcJtXTTg5 — MALBERT (@ItsMalbert) October 12, 2022

La colaboradora no ha querido pasar por alto la actitud de otras personas del equipo del programa de Telecinco. Fa ha sentenciado a Terelu Campos, asegurando que "desde fuera me parecía superprescindible Terelu, no me daba la sensación de que aportara mucho". También ha atacado a Paz Padilla, comentando su salida de Sálvame: "Lo que le pasa a Paz es que le gusta hacer ver que sabe de todo y ha recibido mucho odio porque le han dicho, '¡oye, de esto no sabes, cállate!'".

La entrevista no podía finalizar sin comentar la serie documental de Rocío Carrasco. La catalana ha explicado que ha recibido mucho odio en Twitter por defender a la hija de Rocío Jurado. "Éramos minoría los que seguíamos apoyando a Rocío", ha espetado, asegurando que "no ha sido nada fácil, y ahí me cayó un hate…".