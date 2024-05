Bruno García: “Prefiero un hotel en el Campo de las Balas que pisos turísticos”

La hacienda municipal y la propia ciudad de Cádiz no generan recursos suficientes para afrontar los nuevos gastos que tiene pendiente el Ayuntamiento y, encima, poner los 5 millones de euros para Valcárcel, comprometidos por el anterior Ayuntamiento de José María González, pero nunca consignados.

La intención del actual gobierno de Bruno García es mantener este compromiso (como aportación para el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación), pero con un matiz: en este caso sí se pondrá sobre la mesa el dinero para participar en este proyecto.

"Podíamos coger el dinero del cementerio (donde irá un parque público y equipamientos) o de los servicios sociales. Pero en su lugar vamos a poner en uso un solar que lleva años en precario", sin posibilidad de disfrute para la ciudadanía y sin generar recursos para la ciudad: el Campo de las Balas, afirma a este diario el alcalde gaditano Bruno García.

Por el mismo el Ayuntamiento pretende ingresar 6,2 millones de euros. De este dinero, 5 irían para Valcárcel y el resto para el cementerio y la plaza de Sevilla.

El apoyo del equipo de Kichi al hotel

El proyecto del hotel ya está incluido en el PGOU de 2012. Entonces, nadie presentó una alternativa para este suelo. Incluso en la última etapa de gobierno de Kichi, su concejal de Patrimonio, Paco Cano, inició el proceso de enajenación al anunciar el interés de empresas hoteleras por ubicarse en Cádiz.

En aquel momento Cano adelantó que la concejalía de Urbanismo ya estaba trabajando en el planeamiento urbanístico del terreno. Sorprende ahora que IU afirme que el gobierno de coalición del que formaba parte, nunca quiso un hotel en el Campo de las Balas. Tal vez no se enteraron.

"Respecto al Campo de las Balas hay tres ideas muy claras -comenta a este diario el alcalde, Bruno García-. Se regenera un espacio excepcional que está infrautilizado; se genera empleo con un turismo de calidad, porque mejor un hotel que las viviendas turísticas; y se gana un espacio público para la ciudad hoy inexistente, dando continuidad al paseo exterior".

Así, el alcalde no deja de sorprenderse por la creación de una plataforma contraria a este proyecto. No por la creación de la misma, que respeta, si no por que en la misma están integrados “quienes defienden Valcárcel como centro universitario. Curioso que sean ellos los que intentan parar esta operación, cuando no hay posibilidad de buscar por otro lado los 5 millones que va a poner el Ayuntamiento, cuando no se podía poner a pulmón”.

Más allá de estas protestas, el alcalde tiene muy claro que sacar adelante el proyecto hotelero previsto desde hace más de una década, es muy beneficioso para la ciudad. Sólo en empleo, la apertura en el último año de nuevos hoteles en la ciudad, además de incrementar la oferta de habitaciones, ha creado más de un centenar de puestos de trabajo fijos, según los datos mensuales que ofrece el INE, sin contar con los indirectos que acompañan a este tipo de alojamiento.

"Ya está bien de tanto solar. Hay que hacer cosas. Proyectos que, como este, la ciudad necesita porque le va a beneficiar. Yo voy a hacer las cosas que tienen un claro interés público. Es legítima esta plataforma, aunque en la misma están quienes tuvieron la oportunidad de urbanizar este terreno. Y, también, de construir el parque en el cementerio o actuar en la plaza de Sevilla. Algo que pudieron pero no lo hicieron, aunque ahora protesten, y que nosotros podremos sacar adelante con esta operación", concluye Bruno García.

Ahora queda por ver cuánto va a tardar el Ayuntamiento en tramitar todo el proceso de redacción del concurso de venta de este suelo para, de esta forma, tener cuanto antes el dinero para iniciar los proyectos en el cementerio y en la plaza de Sevilla, y guardar los fondos que le corresponden poner en Valcárcel. Aquí, en todo caso, aún no está redactado el convenio entre las administraciones implicadas en este proyecto.