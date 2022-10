El motivo por el que Belén Esteban nunca perdonará a Kiko Matamoros: "Me duele mucho"

Kiko Matamoros la ha liado con sus últimas declaraciones. El colaborador de Sálvame aseguró en una entrevista para Lecturas que Belén Esteban ya no interesaba al gran público. Sus palabras, que causaron un polígrafo doble en Viernes Deluxe, han levantado ampollas del pasado, desvelándose de una vez por todas el verdadero motivo que separa a la princesa del pueblo de Matamoros.

Todo se remonta a lo que sucedió hace siete años. La participación de Belén Esteban en GH VIP causó un gran revuelo en el universo Sálvame. Los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco se cebaron con Belén Esteban, criticando duramente su concurso. Así pues, Belén ha vuelto a echárselo en cara a su compañero de programa, confesando que aún estaba dolida por aquellos comentarios.

"¿Has perdonado a Kiko por el daño que te hizo a ti y a tu familia durante tu paso por GH VIP?", preguntó Jorge Javier en el marco del polígrafo de Conchita. "No lo voy a olvidar ahora ni nunca", contestó Belén, siendo muy sincera. "Me dolieron muchísimas frases, pero a mi madre le dolió una", confesó.

"Yo es verdad que salí por una relación que tuve", explicó Belén Esteban. "Es verdad que he hablado mucho y es algo que voy a reconocer toda mi vida". La colaboradora ha detallado que "llegó un momento en que lo más importante de mi vida y ante esa no hay nadie". Pese a ello, la de Paracuellos ha explicado que le ha costado bastante independizar su figura televisiva. "Me ha costado mucho tiempo, pero ahora tengo mi nombre propio que es Belén Esteban y valgo mucho por mí".

Si algo está claro es que Belén Esteban se ha buscado la vida para mantenerse en el foco mediático. Su emprendimiento empresarial, montando Sabores de la Esteban, ha diversificado su negocio, siendo colaboradora de televisión, empresaria e influencer en las redes sociales. Pese a ello, su polígrafo con Kiko Matamoros no interesó a la audiencia, marcando uno de los peores datos de audiencia de la temporada.