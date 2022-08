Belén Esteban pone fecha a su regreso a Sálvame tras unas intensas vacaciones

Belén Esteban ya está recuperada de la rotura de tibia y peroné que la apartó del foco mediático el pasado mes de abril. La colaboradora de Sálvame ya cuanta los días para volver al trabajo. Tras realizar su tradicional Belenazo en Sábado Deluxe, la de Paracuellos empieza a calentar motores para regresar a su puesto habitual en el programa de las tardes de Telecinco.

Si bien lleva de baja desde la pasada primavera, Belén Esteban ha disfrutado estas últimas semanas de unas merecidas vacaciones. Tras tantos meses en cama, la princesa del pueblo ha aprovechado su mejorado estado físico para descansar y moverse por España. Además de su parón veraniego, la colaboradora de Sálvame ha aprovechado para cargar pilas para un otoño que se prevé intenso acompañada de los suyos.

"De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna como me ha dicho el médico, paseos y nadar", ha espetado Belén en su perfil de Instagram, acompañando el texto de una fotografía suya estirada en un sofá de su terraza. "Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa, Sálvame, con muchas ganas. Ahora tengo una alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, pero ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida", ha culminado la colaboradora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

En las instantáneas que ha compartido, Belén aparece disfrutando de los últimos coletazos de este verano tan extraño para ella. Acompañada de su inseparable Miguel, con el que aparece besándose con el atardecer tras ellos, Belén Esteban ha presumido de unos días de mucho sol, playa y piscina. Con vestidos florales y apoyada en su muleta, ha tenido tiempo para dar un respiro a su ajetreada vida. Ha sido tan gratificante su estada en el hotel en el que se alojaba que incluso se ha grabado bailando Despechá de Rosalía con el personal de las instalaciones. Sin duda, una mejoría considerable de su estado físico y de ánimo que se traducirá en buenos momentos en el plató de Sálvame la próxima semana.