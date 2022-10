Rocío Carrasco destroza a Ortega Cano: lo que decía a Rocío Jurado para humillarla

Rocío Carrasco ha respondido a José Ortega Cano tras la polémica intervención del torero en El Programa de Ana Rosa. En el marco de la sexta entrega de En el nombre de Rocío, Carrasco ha querido poner los puntos sobre las íes, destrozando sin miramientos al diestro. La polémica saltaba horas antes cuando Ortega Cano lanzaba un mensaje a Ana María Aldón: "Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña"

"Me da vergüenza esto, tiene una obsesión por la virilidad", ha asegurado Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado no ha dudado en desvelar lo que utilizaba el torero para humillar a su madre. "¿Tú te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y le decías que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre? Si te dicen que mandes un mensaje a tu mujer un y dices eso mejor cállate. Respeta a las mujeres. La virilidad no está en el semen, está en el respeto que se tiene a las mujeres", ha sentenciado, causando una ovación del público presente en plató.

"Ten respeto por las mujeres que tienes al lado, ten respeto por las mujeres, que no las has respetado. Tú no le puedes decir a una mujer, como era mi madre, que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre. Tienes una obsesión muy mala con la virilidad, José, y la virilidad no es la fuerza que uno tenga en el semen o deje de tener, la virilidad está en el respeto y en el amor a las mujeres, vida mía", ha reiterado Carrasco mirando fijamente a cámara.

Tras ello, la hija de la más grande ha continuado repasando la entrevista del torero con Ana Rosa Quintana. "Cuando dice que estoy asesorada por mi marido, yo estoy asesorada por Javier Vasallo Rapela, penalista, que lo conoces. Y de esta, el que es mi marido, que te ha sacado de muchas, y que te ha evitado muchas, esta no te la evita. Porque si lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, que ha sido interceder para que no ocurrieran cosas, ya no va a interceder más: se acabó, esta no te la quita", ha objetado duramente.

Uno de los grandes anuncios que dio Ortega en su entrevista fue que iniciaría un proceso legal contra Carrasco. Algo que no ha achantado a la mayor de la familia, que ha espetado un contundente "hazlo, hazme caso. Inicia el procedimiento, porque si no lo voy a iniciar yo".