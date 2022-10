Rosa Benito y Chayo Mohedano responden a la demanda de Rocío Carrasco: “Organización criminal”

La última emisión de En el nombre de Rocío culminó con una gran revelación de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado mostró unas facturas de lo más polémicas, demostrando que Rosa Benito, Chayo Mohedano y Amador Mohedano cobraron por participar en la gala 'Rocío siempre' en TVE, siendo los únicos en hacerlo. Estos documentos ven la luz tras años de escuchar a Rosa Benito negando haber recibido ningún tipo de compensación económica. Como era de esperar, Rosa ha querido defenderse de las duras acusaciones y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Rosa Benito ha asegurado que los documentos son falsos y que se habían preparado a conciencia para la "docufake", el término que utiliza para referirse a la serie documental de Telecinco. Estas graves acusaciones han levantado ampollas en el seno de la producción del programa, que ha decidido tomar cartas en el asunto. De primeras, Rocío Carrasco anunció que va a "emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa Benito".

"Rosa Benito no puede acusar a una cadena, a una productora y a mí de falsificación de documento privado, porque eso está tipificado en el Código Penal", ha asegurado la hija de la más grande. Ahora, horas después de anunciar la demanda, podemos saber cómo se ha tomado la noticia la ex colaboradora de Sálvame. Al parecer, no les preocupa nada llevar este tema a los tribunales. "Si estás en paz con tu conciencia, ninguna palabra podrá hacerte daño", aseguraba Benito de forma enigmática en sus redes sociales.

Otra persona que tiene muy clara su versión de los hechos de Rosario Mohedano, hija de Rosa y Amador. La cantante no ha dudado en ser muy clara respecto a este asunto, asegurando que la productora de En el nombre de Rocío, La Fábrica de la Tele, ha actuado con una mala praxis. "Poned en entredicho todo lo que salga de una productora que está siendo investigada por la Policía judicial y anticorrupción presuntamente por organización criminal", sentenciaba Chayo, haciendo una clara referencia a las operaciones Luna y Deluxe.