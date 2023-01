Máxima preocupación por María Teresa Campos: "Está muy deteriorada, cada semana va a peor"

No está siendo un inicio de año fácil para el clan Campos. Tras las múltiples polémicas que ha protagonizado Carmen Borrego en Sálvame, causándole berrinches de gran magnitud, ahora todas las miradas están puestas en la matriarca. María Teresa Campos no pasa por un buen momento de salud y su situación comienza a preocupar mucho al entorno de la familia.

Fue el pasado 10 de enero cuando las cámaras cazaban a la veterana presentadora accediendo al Hospital de Luz de Madrid junto a sus dos hijas. Con rostro visiblemente preocupado y conteniéndose las lágrimas, Terelu Campos y Carmen Borrego anunciaron que María Teresa únicamente estaba allí para hacerse unas pruebas médicas necesarias para una mujer de "cierta edad" como es su caso. Además, explicaron que la última noche del año la presentadora se cayó de la cama, causándole una fuerte contusión.

Pese a intentar relajar a los periodistas allí presentes, reduciendo las preocupaciones a una anemia, la situación de María Teresa Campos no mejora y el entorno cada vez está más preocupado. Tal y como señala Look, los círculos más cercanos a la presentadora aseguran que está "muy malita". Aseguran que podría estar en un punto de desnutrición avanzada, "pues no come, y si no te hidratas, el organismo falla".

El entorno asegura que "no habla", "está muy deteriorada" y que "cada semana va a peor". Por otro lado, la revista Lecturas explica que María Teresa habría restringido todas las visitas, pues no quiere que le vean en ese estado. "Siempre ha sido una persona muy sociable, a la que le encantaba recibir a sus amigos en casa, organizar comidas y cenas y ahora no quiere ver a nadie. Ni siquiera le apetecen las partidas de cartas con sus amigas de siempre, que antes eran sagradas", ha explicado una fuente cercana.

Por su parte, Carmen y Terelu intentan ser discretas, con tal de no compartir la evolución del estado de salud de su madre. “Hace tiempo que mi madre no quiere ver a nadie. No somos sus hijas las que la aislamos. Yo nunca he estado en contra de que nadie vaya a casa de mi madre. Quien hace feliz a mi madre, hace feliz a toda la familia”, ha sido lo poco que ha explicado Borrego ante los medios de comunicación.