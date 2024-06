Todo lo que ha pasado en la misa en recuerdo a María Teresa Campos por su cumpleaños

El 18 de junio, María Teresa Campos habría cumplido 83 años. Este primer cumpleaños desde su fallecimiento ha sido motivo de una misa en su honor, organizada por su familia. A pesar de la intención de mantener el evento en privado, la noticia se filtró, generando controversias, algo casi inevitable en la dinámica de la familia Campos.

La misa, que resultó ser una ceremonia convencional diaria dedicada a María Teresa, reunió a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, así como a sus nietas Alejandra Rubio y Carmen Almoguera. Sin embargo, la ausencia de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, fue notable y no pasó desapercibida. Ante las preguntas de los reporteros, Carmen Borrego respondió con una mirada de desaprobación, evitando comentarios que pudieran alimentar más la polémica.

Terelu Campos y Carmen Borrego

Belén Esteban expresó su descontento por no haber sido invitada a la misa. Terelu Campos aclaró que la ceremonia estaba destinada únicamente a personas muy cercanas, justificando así la decisión de no extender invitaciones más allá del círculo familiar más íntimo.

Alejandra Rubio, nieta de María Teresa, también habló con la prensa. "Yo vengo a recordar a mi abuela. No voy a entrar en nada. Carlo no está aquí, si no estaría conmigo", señaló, haciendo referencia a su pareja, ausente en el evento.

Entre los asistentes destacó la presencia de Rocío Carrasco, quien recordó con afecto a María Teresa. "Estoy bien. Mañana cumpliría 83 años. ¿Cómo no la voy a recordar? La echo de menos todos los días. Lo que más echo de menos es a ella entera. Se la echa de menos a ella, pero no hoy todos los días. Entiendo que Terelu esté molesta si esto era algo que no tenía que filtrarse. Lo que haga la izquierda que no se entere la derecha y viceversa", comentó Carrasco, mostrando su comprensión por el deseo de privacidad de Terelu.

Terelu Campos y Rocío Carrasco en la misa en honor a María Teresa Campos

Tras la misa, familiares y amigos se reunieron en un local para celebrar el cumpleaños de María Teresa, creando un ambiente de risas, brindis y momentos de complicidad. Entre los presentes estaban también Kike Calleja y Omar Suárez, quienes se unieron a la conmemoración.

A pesar de las inevitables polémicas, la celebración se desarrolló con alegría y recuerdos entrañables. Así, la familia y amigos rindieron homenaje a María Teresa Campos, recordándola con risas y brindis, una manera apropiada de celebrar la vida de una comunicadora que dejó una huella imborrable en sus seres queridos y en el público español.