Carmen Borrego rompe a llorar en directo por este duro motivo relacionado con su hijo

Carmen Borrego no pasa por su mejor momento. Su hijo, José María Almoguera, cumple 34 años, pero su relación está completamente destruida. La colaboradora de televisión participó en el programa Así es la vida, como es habitual, mientras su hijo trabajaba desde el control del mismo programa. La situación se volvió emotiva y difícil para ambos, y Carmen no pudo contener las lágrimas al felicitar a su hijo en directo.

"Hace 34 años estaba a punto de nacer. No puedo, no estoy bien", espetó Carmen Borrego, sin poder evitar el llanto. La situación se le hizo aún más cuesta arriba al recordar que está en pleno luto por la reciente pérdida de su madre, María Teresa Campos. Además del cumpleaños de su hijo, el 18 de junio será el primer cumpleaños de su madre desde su fallecimiento, lo que incrementa el dolor de Carmen: "Es un año difícil".

En medio de su emotiva intervención, Carmen reveló que había felicitado a su hijo de manera privada, pero también quiso aprovechar el programa para hacerlo públicamente y enviarle un mensaje significativo: "Lo he felicitado y aprovecho, porque sé que está cerca, para hacerlo desde aquí. Felicidades, José María, sabes que te quiero, sabes que te espero y te esperaré siempre". Sin embargo, prefirió no revelar si su hijo le había respondido: "Si me ha respondido no lo voy a decir porque eso ha de quedarse para la intimidad. Las cosas desde que han sido públicas han ido mal".

Carmen Borrego lamenta profundamente que su hijo haya decidido poner fin a su relación con ella, pero se mantiene firme en su decisión de no hablar mal de él en público: "Nadie me va a oír ni en un programa de televisión ni en una revista hablar mal de mi hijo. No lo voy a hacer porque no lo siento ni puedo soportar que nadie hable mal de él". También expresó su deseo de no mostrarse vulnerable en público para que su hijo no la vea en esa situación: "Me fastidia haberme roto en público porque todo este tiempo he intentado ser fuerte. He intentado no trasmitir pena, no me apetece. Creo que todo el mundo entiende cómo me siento. Las cosas públicas son mucho más complicadas que las privadas. No quiero que él se sienta mal".

A pesar del dolor que siente, Carmen solo quiere la felicidad de su hijo: "Su felicidad es mi felicidad. Si él es feliz con su mujer, lo celebro, y si lo es sin ella, también lo voy a celebrar. Prefiero pasar la angustia yo a que la pase él". Aunque el sufrimiento persiste, Carmen trata de mantenerse fuerte: "Según va pasando el tiempo piensas que va a ser mejor, pero es peor. Sabía que junio iba a ser un mes difícil, y todavía me queda lo peor porque él está aunque no esté conmigo. Me queda la persona que se nos ha ido, que me dio a mi la vida. Va a ser el primer año que no está y para la familia va a ser una semana complicada".