La verdad detrás del divorcio del hijo de Carmen Borrego tras dos años de matrimonio

El mundo del corazón se ha revolucionado con la noticia de la separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo, tras dos años de matrimonio y un hijo en común. La información salió a la luz este pasado martes en TardeAR, que adelantó la portada de la revista Semana, donde se detallan los pormenores de esta ruptura.

Según la cabecera, José María y Paola no lograron superar los problemas que atravesaban en su relación y desde hace días no comparten hogar. Hace más de dos semanas, José María abandonó el domicilio que compartían para irse a la casa de su padre, a las afueras de Madrid. Sin embargo, la noche del martes pasado, tras conocerse la noticia, fue visto cerca de la vivienda que compartía con Paola, seguramente para ver a su hijo o recoger algunas pertenencias.

Aunque fue abordado por los reporteros de Europa Press, José María prefirió no dar detalles sobre la ruptura, limitándose a expresar: "No tengo nada que decir, a mí esto no me va", mostrando calma y una sonrisa.

Se ha informado que José María Almoguera confirmó la noticia a la revista Semana, asegurando que no hay terceras personas involucradas en la separación. Este acontecimiento coincide con la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. Se encuentra actualmente en Honduras y, según ha trascendido, desconoce lo sucedido entre su hijo y Paola. La organización del programa tampoco ha comunicado nada al respecto.

Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, están al tanto de la situación. Terelu fue preguntada públicamente sobre la separación durante su intervención en la gala de Supervivientes. Con gran elegancia, Terelu decidió no ahondar en detalles personales de su sobrino, respetando su privacidad y manifestando su deseo de que todos estén bien. Su prioridad, según ella, es el bienestar de José María y Paola, sin entrar en más detalles sobre la situación.