La principal preocupación de Carmen Borrego para 'Supervivientes 2024' y que tiene que ver con su familia

Telecinco está generando gran expectación al prepararse para el lanzamiento de Supervivientes 2024, y cualquier formato resulta perfecto para promocionar esta nueva edición. En Así es la vida se ha anunciado oficialmente a Carmen Borrego como una de las participantes, confirmando rumores previos.

En una entrevista para el programa, Carmen Borrego expresó su sorpresa al respecto: "No me lo creo ni yo". Hablando con Sandra Barneda, confesó estar "muerta de miedo" pero con "muchas ganas", destacando que lo más difícil para ella será "no saber nada de mi familia, va a ser lo peor". Para brindarle apoyo, el equipo de Así es la vida organizó una sorpresa con la llamada de su hija, quien afirmó que Carmen lo hará "fenomenal".

En el programa Vamos a ver, Carmen Borrego y Kike Calleja, dos de los últimos concursantes confirmados, compartieron sus impresiones sobre su participación en Supervivientes 2024. Se discutieron aspectos como los desafíos del juego, el hambre, la convivencia y el aprendizaje de la pesca, que serán parte de su experiencia en Honduras.

Durante la entrevista, Carmen reveló que participa en Supervivientes ahora debido a circunstancias personales, indicando: "Mi madre se murió en septiembre y después he tenido mucho trabajo. Lo que temo es que me dé el duelo de mi madre allí porque no lo he pasado como lo tengo que pasar". Además, confesó tener miedo a volar, lo cual será un reto adicional con un vuelo de 10 horas y el icónico salto desde el helicóptero.

Ambos concursantes expresaron su deseo de aportar de manera práctica al concurso, con Kike confiado en sus habilidades de pesca y Carmen aprendiendo a hacer fuego. También se abordó el tema de la convivencia, anticipando posibles tensiones con compañeros como Ángel Cristo Jr. Con la expectación en aumento, Supervivientes 2024 promete ser una edición emocionante repleta de historias personales y desafíos únicos.