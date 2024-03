El dardo envenenado que ha lanzado Rosa Benito a Carmen Borrego antes de partir a 'Supervivientes'

Rosa Benito ha dado un giro a su carrera al regresar a la televisión y fichar como colaboradora en el programa ¡De viernes!. Después de un tiempo alejada de la pantalla, la exmujer de Amador Mohedano regresa con fuerza para sumarse al equipo de las noches de los viernes, prometiendo ser un "fichaje bomba" que cambiará el panorama del programa.

El anuncio de su incorporación generó sorpresa entre los colaboradores del programa, quienes reconocieron su voz cuando entró en directo a través de una llamada telefónica. Algunos de ellos no estaban al tanto de su participación en el equipo, lo que hizo que la noticia fuera aún más impactante.

Sin embargo, la presencia de Rosa Benito no solo trae consigo su experiencia en televisión, sino también su vivencia en un reality icónico: Supervivientes. Consciente de la próxima aventura de Carmen Borrego en la edición del 2024 de este reality, Benito aprovechó la oportunidad para aconsejar a su compañera sobre cómo abordar esta nueva experiencia.

Recordando su propio paso por Supervivientes en 2011, donde se alzó como ganadora, Rosa Benito compartió algunos consejos con Borrego. "No pienses en lo que dejas aquí. Céntrate en tu concurso, disfrútalo a tope", expresó la nueva colaboradora, consciente de los desafíos que enfrentará Borrego en Cayos Cochinos.

Benito reconoció la dureza inicial del programa, con la falta de comida, las pruebas extremas y la convivencia con insectos, pero instó a Borrego a perseverar. "Los primeros 20 días son muy difíciles, pero lo vas a hacer superbién", afirmó, destacando que la edad no es un impedimento para sobresalir en el concurso.

Al compartir su propia experiencia, Rosa Benito reveló que, a pesar de los miedos iniciales, Supervivientes fue una experiencia maravillosa que echa de menos. Animó a Borrego a ser auténtica y a disfrutar plenamente de la aventura, asegurando que el secreto para ganar radica en ser uno mismo y vivir el momento al máximo.

Con su incorporación como colaboradora en ¡De viernes! y sus sabios consejos para Carmen Borrego, Rosa Benito demuestra que su regreso a la televisión no solo es una oportunidad para compartir su opinión y experiencia, sino también para inspirar y apoyar a sus compañeros en nuevos retos televisivos.