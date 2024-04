Carmen Borrego sorprende a todos con lo que dice sobre su hijo por primera vez

Carmen Borrego ha sorprendido a todos al hablar sobre su hijo en un tono conciliador durante su participación en el plató de Así es la vida. La colaboradora de televisión abordó la reciente entrevista que concedió junto a su hermana Terelu Campos en ¡De viernes!, donde ambas discutieron la entrevista de José María Almoguera con su expareja, Paola Olmedo.

En un giro inesperado, Borrego abordó abiertamente la situación con su hijo, quien le había reprochado de manera agresiva su influencia negativa en su matrimonio. "Yo no he descolgado el teléfono para hablar con mi hijo, no por miedo, no tengo ningún miedo, no lo he descolgado porque creo que mi hijo no está pasando un buen momento y, creo, que ese momento de mi llamada lo pude alterar más", explicó.

Su postura actual es de cautela, priorizando el bienestar de su hijo y deseando que pueda resolver sus problemas cuanto antes. Afirmó que no ha dicho nada negativo sobre él y que no tiene intención de hacerlo. Reconoció los errores de su hijo, pero enfatizó en que no ha cometido ningún crimen.

Es importante destacar que su hijo trabaja tras las cámaras del mismo programa en el que su madre hizo estas declaraciones, lo que probablemente significaba que estaba escuchando atentamente sus palabras. Borrego expresó su deseo de que su hijo pueda solucionar su vida y su matrimonio, indicando que lo más importante en todo esto es el bienestar de su nieto.

Además de transmitir un mensaje directo a su hijo a través del programa, Borrego mostró disposición para un acercamiento. Expresó su deseo de encontrarse con él sin ningún problema y ofrecerle un abrazo como gesto de reconciliación. De manera sincera y sin resentimientos, manifestó su anhelo de tener una conversación que permita solucionar sus diferencias y seguir adelante juntos.

En definitiva, la intervención de Carmen Borrego en Así es la vida revela un tono conciliador y una voluntad genuina de resolver los conflictos familiares, priorizando el amor y la comprensión por encima de todo.