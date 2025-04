Aitana sorprende a sus fans una devastadora noticia: "He llorado mucho"

Aitana es una de las artistas más seguidas de España, desde que la joven salió de Operación Triunfo no ha parado de cosechar éxitos, así ha quedado reflejado en su reciente documental en Netflix. Este 2025 es uno de los años más esperados por los fans de la cantante porque había tres fechas claves donde Aitana se iba a subir a los escenarios en algunos de los estadios más grandes el Estado Olímpico en Barcelona y el Santiago Bernabéu en Madrid, no obstante ha habido cambios de última hora.

La catalana ha emitido un comunicado urgente para todos sus seguidores a través de Instagram en el que ha relatado que se ha visto obligada a cancelar los conciertos programados en el estadio del Real Madrid. Las fechas iniciales para estos conciertos fueron en diciembre de 2024, pero las obras que se están llevando a cabo en el estadio de fútbol impidieron que la joven pudiera ofrecer su show, por lo que agendaron unas nuevas fechas en el mes de junio de este 2025 y finalmente, el club ha emitido un comunicado en el que afirma que tampoco podrá ser en el mes de junio.

"El concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el estadio Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada. Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", afirma el club deportivo.

Aitana encuentra nuevas fechas y recinto para sus conciertos

La cantante ha aprovechado su comunicación directa a través de sus redes sociales para decirles a sus seguidores que siente tener que dar esta terrible noticia. "Aquí estoy con uno de esos vídeos que no gusta a ninguno… Siento mucho tener que daros esta noticia, pero el 27 y 28 de junio es inviable hacer los conciertos del Bernabéu. Es algo que he intentado hasta el final, no sabéis lo que me he desvivido por eso cada día desde que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano. No se puede hacer", afirmaba Aitana a sus seguidores.

A pesar de la mala noticia, Aitana Ocaña les ha brindado a sus fans una solución, habrá dos conciertos de la joven este verano y serán en un estadio. "Vengo con una solución. Los shows se pasarían para el 30 y 31 julio en el Riyadh Metropolitano, en Madrid", la cantante ha mirado opciones para no tener que cambiar las fechas, pero no había nada disponible en Madrid para esos días, así que los seguidores de Aitana tendrán que esperar más de un mes para reencontrarse con la artista en directo.

Esta situación ha provocado un gran malestar en Aitana y no ha dudado en confesárselo a sus fans. "Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios. Yo solo quería hacer uno porque me parece complicado llenar uno después de los cambios. Sé que es difícil que podáis confiar en mí porque es la tercera vez que ocurre este cambio", comentaba la cantante. Aitana se ha sincerado con su público y les ha dicho que esta situación ha sido dura para ella. "He llorado mucho, he sufrido mucho durante un año, no quiero hacer un drama de todo esto".

La joven se ha comprometido a dar su mejor versión en el escenario en las fechas previstas en el Riyadh Metropolitano. "Soy consciente de lo que implica para vosotros cambiarlo todo. Os prometo daros el mejor show de vuestra vida, me voy a dejar la piel, el corazón, todo, para que esos shows sean inolvidables. Llevamos preparándolo mucho tiempo. Os juro que no os voy a decepcionar porque lo voy a dar todo. Voy a vivir por y para eso, para que sean días únicos para todos nosotros", afirmaba Aitana en su publicación de Instagram.