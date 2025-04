La polémica sobre el nuevo Hospital: "Espero que el PSOE no vuelva a la época de que 'para Cádiz, ni agua"

El debate sobre el proyecto de construir un nuevo hospital para Cádiz, abierto desde hace dos décadas, se ha encrespado en las últimas horas.

Que el Ayuntamiento de la ciudad haya planteado varias propuestas al dueño del terreno donde debería de ir este centro médico, la Zona Franca, ha acabado con reflexiones más o menos airadas entre las dos instituciones. Que sea la Junta la que pague el dinero que vale este suelo, algo más de 12 millones de euros según su propietario, es el mensaje que el Consorcio lanza como esencial para cerrar un acuerdo. Por el contrario, el Ayuntamiento reitera que son ellos los que han asumido la negociación y que las ofertas que está poniendo sobre la mesa son más que válida para culminar la operación de compra-venta.

Tras criticar desde la Zona Franca, una administración que depende del Ministerio de Hacienda, pero cuya presidencia ostenta el propio alcalde de Cádiz, lo que considera como "deslealtad institucional" por parte del Ayuntamiento, y descartar sus ofertas de compra, ahora es el mismo Bruno García el que pone en evidencia la actitud de Fran González, delegado del Estado en el Consorcio.

Para el alcalde gaditano, que González haya considerado inviables las propuestas municipales y mantenga que deba ser la administración regional la que compre el suelo, le lleva a afirmar que "por lo que hemos visto hasta ahora, espero que no haya una voluntad por parar la construcción del Hospital de Cádiz por parte de la Zona Franca y del PSOE".

"En todo este proceso, nosotros siempre hemos sido leales, porque la ciudad no puede perder más tiempo para tener un centro médico adecuado. Espero, la verdad, que el PSOE no vuelve a su etapa de "a Cádiz, ni agua" que mantuvo durante buena parte del mandato de (la alcaldesa) Teófila Martínez. Y más cuando se cumplen ahora 30 años desde que perdieron la Alcaldía de la ciudad, debido sobre todo al desprecio hacia la ciudad de los gobiernos socialistas en la Junta y en el Estado", agrega el primer edil.

Recuerda el alcalde que, según el convenio de 2008 (cuya vigencia o no sigue siendo también objeto de debate entre los implicados) "era la Zona Franca la administración que tenía que hacer el hospital. Y no lo ha hecho, cuando el Ayuntamiento de la época (gobernado por el PP de Teófila Martínez) sí cumplió con todos sus compromisos".

En su día, para activar un acuerdo, desde el Consorcio se reclamó "la existencia de un Plan Funcional para el nuevo Hospital: pues ya lo tienen; se pidió también un compromiso por escrito de la Junta de que acometería la obra: pues ya lo tienen".

Más vivienda para Cádiz

Lamenta que se esté perdiendo la oportunidad de contar con nuevas viviendas, comercios y otros equipamientos en Adolfo de Castro y, a la vez, se recuerda que si no se ejecuta el Hospital se pierde la oportunidad de que Cádiz cuenta con 600 nuevas viviendas en el terreno del actual Hospital Puerta del Mar, en la Avenida.

La cuestión ahora, dice el alcalde en una conversación con este diario, es "¿Qué es lo que quiere de verdad la Zona Franca? ¿Si quiere el Hospital que diga claramente lo que necesita? Se le han planteado propuestas técnicas (la última con el suelo del antiguo colegio Adolfo de Castro) claramente viables. Y siguen con el 'no' como respuesta. Nosotros como Ayuntamiento no tenemos dinero en cash pero sí le podemos dar aprovechamiento de suelo. La cuestión es que la otra parte tenga voluntad de vender. Y no parece".

Se recuerda también que en su día se modificó el PGOU para calificar el suelo de la antigua CASA en dotacional sanitario, destinado exclusivamente para el nuevo Hospital. "Es ridículo que nosotros vayamos a hacer un cambio de uso una vez lo tengamos en nuestro poder, cuando llevamos años y años intentando sacar adelante el Hospital, que choca con el desinterés de la Zona Franca".

En cuanto a la reclamación de Fran González de que sea la Junta la que ponga los 12 millones de euros que se pide (destacando que es una cantidad mínima cuando se habla de un proyecto de 500 millones de euros), Bruno García responde que "el problema no debe ser quién paga. Al delegado del Estado le debería de interesar liberar de una vez por todas este suelo y, con ello, reducir su deuda; es lo que debería de preocuparle, no quién paga. El problema es que, al final, todos estos inconvenientes que están poniendo a la ciudad de Cádiz para contar con su nuevo Hospital no deja de ser para el PSOE una cuestión política y no una necesidad ciudadana".