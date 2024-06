¿Cuánto dinero se ha embolsado Terelu Campos por el embarazo de su hija, Alejandra Rubio?

El reciente anuncio del embarazo de Alejandra Rubio ha generado un torrente de críticas, pero también ha desatado una gran cantidad de contenido mediático, lo que por otro lado se traduce en dinero para Terelu Campos. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han conseguido una notable suma de dinero por una entrevista exclusiva, pero Terelu Campos tampoco se ha quedado atrás.

Tras hacerse pública la noticia de su embarazo, Terelu concedió una entrevista en el programa de Telecinco ¡De Viernes!. Según señala Informalia, Terelu ha sabido rentabilizar muy bien esta buena nueva, a pesar de que aún faltan muchos meses para que su nieto o nieta llegue al mundo.

Terelu Campos, disgustada por la decisión que ha tomado Alejandra Rubio ante su embarazo

Desde que se conoció la noticia de que iba a ser abuela, Terelu empezó a negociar con la productora de ¡De Viernes!, aunque parece que la que realmente movió los hilos fue su hermana Carmen Borrego, quien se ocupa de estos asuntos. "Se va a llevar del tirón más de 70.000 euros por esta primera entrevista como abuela. Un dineral que muy pocos invitados logran, pero los jefazos creen que van a rentabilizar el caché de sobra", afirmaron fuentes cercanas al citado medio. La expectación generada por su primera entrevista sobre el tema es alta, y se espera que esta se amortice en varias entregas.

Además, se ha sabido que Terelu también está en negociaciones con una revista para hablar del mismo tema. Se rumorea que podría ser ¡Hola!, la misma revista con la que ya colaboró su hija. Se estima que por esta entrevista Terelu podría recibir unos 40.000 euros. De confirmarse estas cifras, en menos de una semana Terelu habría ganado unos 100.000 euros, asegurando así un año económicamente estable gracias a su hija y a su futuro nieto.

Alejandra Rubio está embarazada de Carlo Costanzia

Es importante recordar que Terelu Campos se ha enfrentado a problemas económicos desde que terminó su contrato con Mediaset. Actualmente, solo tiene varias colaboraciones en programas como Mañaneros y DCorazón, donde no están muy contentos con su reciente entrevista a una cadena competidora.

Por otro lado, Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, también está siendo cortejada para conceder una entrevista. Aunque no ha dado un no rotundo, Mar se muestra reticente debido a las posibles preguntas sobre el ex de Alejandra y los problemas judiciales de Carlo. Sin embargo, si finalmente acepta, esto también podría traducirse en una jugosa suma de dinero.

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha resultado ser una fuente inesperada de ingresos para Terelu Campos, quien ha sabido aprovechar el interés mediático en torno a este evento familiar.