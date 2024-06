Carmen Borrego dice lo que nadie se esperaba sobre el embarazo de Alejandra Rubio

Carmen Borrego ha hablado públicamente acerca del embarazo de su sobrina Alejandra Rubio. La joven de 24 años está esperando un hijo con Carlo Costanzia después de solo cinco meses de relación. Lo que ha sorprendido a muchos es que Alejandra quedó embarazada tras solo dos meses de noviazgo. Además, la noticia se dio a conocer a través de una exclusiva en la revista ¡Hola!, lo cual es particularmente llamativo dado que Alejandra siempre ha afirmado que no hablaría de su vida privada ni vendería su vida a los medios.

Borrego, quien asistió a un evento recientemente, comentó: "Yo la noticia la sabía. Claro que me sorprendió". Añadió sobre el futuro nombre del bebé: "El nombre es algo que tienen que decidir los papás. Mi hijo se llama José María por su abuelo y estoy encantada. Me parece que están espectaculares de guapos los dos. Hablé ayer con ella. Evidentemente está nerviosa, es lógico. Yo la he dicho que no se preocupe de nada que lo crío yo. Lo importante es que lo que venga venga bien y que ella sea feliz".

Alejandra Rubio está embarazada de Carlo Costanzia

Cuando se le preguntó sobre la aparente contradicción de Alejandra al vender su historia a una revista, Borrego defendió a su sobrina: "Hay tantas cosas a lo largo de nuestra vida que decimos que luego cambiamos que esta es una más. Creo que todo el mundo tiene capacidad de cambiar de opinión, que los momentos de la vida son distintos. Son jóvenes, están enamorados, nace un niño del amor. Uno dice una cosa en su momento, luego cambia de opinión, las circunstancias de la vida cambian".

Borrego también elogió a Alejandra, afirmando que será una excelente madre: "Yo no le tengo que dar ningún consejo a ella. Alejandra y yo hemos hablado muchas veces porque ella siempre ha querido ser madre. Va a ser una madraza y yo una tiaza. Voy a tener un sobri-nieto. Carlo me parece un chaval estupendo. Creo que siempre que nace un niño fruto del amor es súper importante".

Carmen Borrego atraviesa uno de sus peores momentos debido al distanciamiento con su hijo. / MEDIASET

Respecto a la relación entre Terelu y Mar Flores, Borrego aclaró: "Lo que no se puede hablar es de una mala relación entre Terelu y Mar Flores cuando no existe esa relación. Es que no se conocen. Yo tampoco tengo relación con ella". En cuanto a María Teresa Campos, comentó: "Teresa estaría encantada, siempre le ha dicho a sus nietos que quería ser bisabuela, incluida Alejandra, y ella sería muy feliz en estos momentos. Me duele que no pueda vivir este momento feliz de su nieta y hubiera estado encantada".

Sobre la posibilidad de una boda, Borrego concluyó: "No tengo ni idea si habrá boda. Yo sé que Alejandra siempre ha dicho que se quería casar, por lo tanto si se casan fenomenal y si no pues también. Las mujeres somos madres y trabajamos. No tenemos ningún problema por ser madres. Yo cuando me quedé embarazada a los 23 años también tuve miedo. Ninguna hemos hecho un curso para ser madres".