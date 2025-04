Demoledor informe de la Escuela Pública en Cádiz: Se impide la matriculación en colegios con clases de 3 niños

Cádiz/El sindicato Ustea Cádiz, enmarcado en las siglas andaluzas que trabaja por los docentes y en defensa de a Escuela Pública, acaba de hacer público un demoledor informe sobre la planificación de la oferta educativa de Cádiz capital realizada por la Junta de Andalucía para el próximo curso 2025/2026. Un documento donde se revela que "se está impidiendo la matriculación" de nuevo alumnado en centros públicos que cuentan con clases donde apenas existe una reserva de 3 niños.

Centros públicos con nombres y apellidos. Y es que este informe analiza colegio por colegio, instituto por instituto, tanto de intramuros como del extramuros de la ciudad, los datos tanto de reservas (niños que promocionan de clase, es decir alumnos del propio centro con los que ya se cuenta para el año que viene) como de vacantes publicadas (las plazas que se ofertan para matriculación) con las que se cuenta por curso y unidades (clases existentes). Y el resultado es, cuanto menos, sorprente.

De esta manera, el informe refleja cómo colegios como el CEIP Santa Teresa tiene 3 reservas para la clase de Infantil 4 años y, sin embargo, no se da opción a matriculación teniendo en realidad 22 vacantes, ya que, recordemos, en infantil y primaria la ratio es de 25 niños por clase, y en secundaria asciende hasta 30.

Mismo caso se da en el CEIP Gadir o en Josefina Pascual donde aquí ascienden hasta a 9 las reservas para 4 años y tampoco se da la posibilidad de que entre nuevo alumnado de esta edad. En el Campo del Sur, sí, apenas sale una plaza cuando en realidad debería de salir con 19 puestos pues sólo cuenta con 6 alumnos de reserva para el curso que viene.

Esta situación se repite en los diferentes centros públicos en distintos cursos tanto de infantil, como de primaria y secundaria. Con lo que, como se observa en el informe, "no se da lugar al fortalecimiento y crecimiento de la escuela pública", no sólo por la bajada de natalidad o por la libre elección de las familias, sino porque tampoco se da la posibilidad a que el alumnado pueda moverse de centros y escoger algunos de estos colegios.

De hecho, también incide directamente en la imposibilidad de revertir las aulas mixtas que se han creado en muchos de estos centros educativos (Santa Teresa, Josefina Pascual...) Si no se abren plazas para matricularse por edades, ¿cómo devolver a estos colegios sus distintas unidades separadas?

El crecimiento, además, también se impide en colegios con muy alta demanda. Así, en extramuros, el colegio Reyes Católicos goza de un importante número de alumnado desde sus primeros cursos. De hecho, de partida, sale con muchas de sus clases completas y hasta con sobrerratio, es decir, con mayor número de alumnado del permitido legalmente. A este centro, a pesar de esta gozosa situación, no se le ha concedido este año ninguna unidad más en ninguno de sus cursos. De esta forma, Infantil 4 años sale sin vacantes en ninguna de sus dos unidades (tiene 50 reservas), mismo caso que la única clase de 5 años de Carlos III que para el próximo curso tiene ya a sus 25 alumnos, con lo que no se ha publicado ninguna vacante, por lo que, al menos como se revela en esta planificación, no podrá crecer ni contar con una unidad más. Pero es que el centro de extramuros, en el curso de 3º de Primaria del próximo año, tiene ya reservadas plazas para 52 alumnos (uno de los ejemplos de sobrerratio) por lo que estarán en ilegalidad y, además, no hay posibilidad para acoger a alumnos nuevos.

En casos como éste último, inevitablemente, el informe compara la situación con la escuela concertada. Así 1º de Primaria de San Felipe Neri, con cuatro unidades (cuatro clases) tiene una reserva de alumnos para el año que viene de 75, es decir, que una clase entera estaría sin demanda de dentro del propio centro y, sin embargo, esta clase no se cancela y sigue abierta a la matriculación. Mismo caso que en el mismo curso de San Ignacio con 50 reservas y se mantienen sus 3 clases, abriendo una entera a nuevo alumnado. "¿Por qué no hacen esto con Carlos III o Reyes Católicos?", se cuestionan en el informe de Ustea donde se resalta que en la concertada "nunca se impide la matriculación, nunca se impide el crecimiento, manteniendo todas las unidades incluso sin ninguna reserva".

Esta situación también la sufren colegios públicos como San Felipe, cuya oferta de 4º de Primaria, por ejemplo, no ha salido porque ya cuenta con 25 reservas de alumnos del propio centro, y no se le abre una nueva clase para este curso; o el 6º de Primaria del Fermín Salvochea, que sólo tiene una clase y 28 reservas (otra sobrerratio); o el CEIP María Valle, con una unidad también en 6º de Primaria y 26 reservas. Colegios a los que se impide su crecimiento, "en claro agravio comparativo con colegios como Nuestra Señora del Carmen, María Auxiliadora, Argantonio, San Ignacio, San Felipe Neri y San Francisco de Asís", indican desde Ustea.

HABRÁ AMPLIACIÓN